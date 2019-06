La Historia en Ruta. Ruta de don Quijote. Nieves Concostrina

Voz 2 00:00 seguimos recorriendo la Ruta del Quijote cuando llegamos a Argamasilla de Alba que de verdad de la buena parece el lugar de la Mancha al final de la primera parte del Quijote Cervantes publica los poemas de los Académicos de la Argamasilla lugar de La Mancha ya insinuaba Cervantes acaso nos estaba dejando una pista es casualidad que el libro empiece y termine hablando de un lugar de La Mancha eh este detalle siempre se ha puesto encima de la mesa para dar la razón a los que piensan que Argamasilla es el lugar de la Mancha cuando Cervantes estaba metido de lleno en la segunda parte del Quijote se público el apócrifo de Avellaneda en el que se dice claramente que Don Quijote es un Hidalgo del Arga mesilla fíjate que a Cervantes le pareció muy malamente que le plagiar han el personaje se quejó no sólo se quejó sino que consiguió incorporar la el relato de Avellaneda a la Historia del Quijote pero no dijo nada de la patria chica de nuestro caballero andante así que podemos concluir que este silenció le delata según cuenta la tradición local si Cervantes no quería acordarse de Argamasilla es porque estuvo aquí prisionero en la Cueva de Medrano la misma tradición dice que fue aquí en esta cueva Hinault en la cárcel de Sevilla donde se gestaron las aventuras del ingenioso hidalgo como todo esto es un lío hemos llamado a la madrina del programa para que venga iluminar nos ya sacarnos de dudas nos ponemos de rodillas para recibir a Nieves Concostrina

Voz 3 01:37 yo me Diego Aviar han cobrado que usted la rodilla no no no muchas

Voz 1626 01:42 decía compañeros por la invitación pero yo soy lo que soy bueno es la como vosotros

Voz 0772 01:46 sí pero ya sabes que para nosotros siempre ha sido una gran inspiración

Voz 3 01:50 eso se lo hacen persona exploración muy gamberro agrado

Voz 0772 01:56 después no haga de entonces que esto esto de El Quijote en lugar de la Mancha ahí de Argamasilla de Alba esto

Voz 1626 02:02 eso pues no se han puesto de acuerdo nos cervantista dos siglos nos vamos a poner de acuerdo ahora es absolutamente imposible yo creo que esto es un lío tremendo yo creo además que todo creencia mía Amy a amigo de nadie más no no hay no hay nada a lo que agarrarse yo creo sencillamente que en todo es mucho más sencillo de lo que pudiera parecer lugar de La Mancha Cervantes hizo y donde lo poco que se ir a la cárcel y me da igual he estado en tantas ya está pero claro como en este país no gusta una polémica todo no pues claro a partir de ahí que te dejen primero al pobre no le hacen ni puñetero caso y luego cuando se decide en hacerle caso ya es a discutir si se rascó una oreja camino de tal venta o si no se rascó sin los duelos y quebrantos es tal au no es tal si estuvo en esta cárcel los fue en tal otras y se inspiró el Quijote en esta o en o en la de más allá si en lugar de la Mancha yo creo que esto era por discutir porque lo cervantista tiene que discutir sino discuten

Voz 0772 03:09 entonces de la Cueva de Medrano estuvo o no estuvo tú qué crees

Voz 1626 03:13 no yo no creo nada nada

Voz 0772 03:15 a mí que yo de Cervantes no me creo nada pero así conocer la trama

Voz 1626 03:19 a mí sí dicen ibicenca de hecho bueno va a Azorín y Rubén Darío dieron por hecho cuando estuvieron allí en el tercer centenario de la publicación del Quijote dieron por hecho por supuesto que allí estuvo Cervantes pero bueno es que como esto grabando un bando creía que si otro bando creía que no bueno pues como Azorín muy Rubén Dario estaba en el bando de los crean que sí pues lo defendían a muerte no yo además que estado allí en Argamasilla está en la Cueva de Medrano estado allá abajo yo he visto cómo está representado todo el el cepo en el que se supone que estuvo encadenado es el C por el que tuvo encadenó firmado yo dije justificó aguantó bien es imposible fue en realidad este original porque dance pop según contó Rubén Darío además en un artículo que publicó en la Nación este pueblo usaron unas unas abuela la Tía Martina creo que llamaba para hacer arrope y lo lo echaron al fuego y Rubén Darío dijo que viajar Pía que usó el cepo donde estuvo encadenada saber Rubén que pasó por aquí un rato y ya fue convencido de que era el cepo de de de dónde había estado encadenado Cervantes no si la carbono bueno espero la cadena seguro que es la cadena que tú y final en la final vamos estamos segurísimo al esa vamos con tanta tontería no desde luego que sabe lo que diría si levantara la cabeza más valdría haber cuidado Mi huesos él estará discutiendo de tanta chorrada sobre si fue esta cárcel este pueblo este sitio estuve tantas novias au o tantas otras exactamente lo sabéis dónde estoy que luego no queda nada

Voz 3 04:58 asqueroso tampoco vida no se le cuidó

Voz 0772 05:02 en muertos el empezó a cuidar casi un siglo después de morir con lo cual eso es lo lo lo interesante también

Voz 1626 05:07 sí claro cuando ya se lo había cuando ya lo habían lo habían perdido la vida no son lo cuidaron sino que además el hombre se tiene que buscar lo cuento su propio seguro de decesos haciéndose hermano profeso de la Orden Trinitarios porque al menos al morirse no tenían un maldito duro ir al menos así les salía gratis en el entierro no en en el convento de las Trinitarios porque literalmente no tenía donde caerse muerto cuando él muere ya se había traducido El Quijote a varios idiomas nos quejamos a los criterios de no morimos de hambre no te quiero cuando

Voz 3 05:39 es una larga tradición no sólo se ha traducido en Inglaterra ya le están representan muy claro

Voz 1626 05:46 en este hombre estaba ahí en pleno sin carbón para el brasero era el hombre no entonces claro hizo bueno los primeros sometió a a hermano trinitario acostumbre Store de la Orden Tercera que hacían mucho pero veinte días antes dice apunten Qashqai propia Moyá profesar del todo y así por lo menos tengo una

Voz 3 06:07 tengo un eh

Voz 1626 06:10 pero vamos dos misas dos no transmisor del alma que pidió porque no había cuartos para más inri una lápida nada absolutamente nada vamos estamos discutiendo sobre de Alba

Voz 3 06:26 él no lo hagas

Voz 0772 06:28 el bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos iremos Argamasilla busca