La Historia en Ruta. Ruta de don Quijote. Villanueva de los Infantes

Voz 1

00:00

llegamos a Villanueva de los Infantes uno de los pueblos más bonitos pero bonito de Castilla La Mancha es la sede de la Orden de Santiago Capi tal del Campo de Montiel tiene más de ciento cincuenta edificios protegidos doscientos cincuenta escudos de armas casas señoriales a tutiplén patios manchegos a Cascorro muchas referencias al Quijote allá por el año dos mil cuatro un equipo de científicos de la Universidad Complutense de Madrid convirtió Villanueva de los Infantes en ese lugar de La Mancha se volvieron locos aplicando el método científico pero su estudio ha levantado ampollas entre los cervantista que los de la compló están tan seguros de su estudio que ofrecen cinco mil euros de recompensa al que demuestre que Villanueva de los Infantes no es el pueblo lo de Don Quijote pero sí nos gusta Villanueva es por qué Quevedo decidió venir a morirse aquí no descubrimos nada nuevo si decimos que Quevedo era un tipo brillante burlón satírico que metió caña a diestro y siniestro Toni Koji tranco tenía los pies así torcido como para dentro y un carácter de mil demonios fumaba como un Carretero era asiduo a las tabernas y a los lupanar en tiempos de Felipe III fue secretario del Duque de Osuna con el que se metió en más de julio cuando Osuna cayó en desgracia arrastró a Quevedo al exilios a Felipe III de dio por morirse Felipe IV se puso en el trono y la suerte de Quevedo cambió de la noche a la mañana porque con Felipe llegaba su valido el conde duque de Olivares Iker Quevedo le escribió para pedirle la libertad empezó una relación entre estos dos personas lazos a Olivares le interesaba tener a Quevedo en su bando por más valía tenerle de amigo que de enemigo Quevedo confiaba tanto en la política del nuevo Gobierno que llegó a ser secretario de Felipe IV lo de las juergas cachondeo si correría fue de corrido porque vamos a Felipe IV le gustaba una juerga con la pista por desgracia el Gobierno de Olivares fue muy polémico en lo militar en lo político en lo corrupto y Quevedo fiel a su espíritu crítico se dejó llevar por ejemplo le dedicó una frase que debería estar en todos los manuales de cómo burlar la censura quién Olivia Rey del trabajo y la fatiga de su cargo el conde duque de Olivares es un ladrón pues le quita el honor el orgullo y los frutos de ese cargo es decir el tiraba la piedra y esconde a la mano un buen día disimuladamente Quevedo colocó debajo de la servilleta del Rey una carta en la que le rogaba que tomara las riendas del país Olivares que siempre fue desmesurado se sintió aludido reaccionó a las críticas ordenando que detuvieran a Quevedo sin apenas darle tiempo de vestirse les sacaron de su casa hice lo llevaron a donar al convento leonés de San Marcos que hoy es un parador engaña así que si por allí cuidado allí en una celda húmeda se pasó cuatro añitos hasta la caída de Olivares para salir de la cárcel Quevedo ya era un anciano achacó perdido Se retiró a la Torre de Juan Abad ya falta de médico y botica se vino a Villanueva de los Infantes al Convento de Santo Domingo desde su celda en el claustro del convento podía llegar al coro de la iglesia para oír misa pero ni por esas su salud empeoró dicen que de disentería o de un cáncer de pulmón quién sabe cuando ya estaba muy malamente de lo suyo un amigo le preguntó cuánto iba a pagar a los músicos que según la costumbre amenizarán su funeral iba a Quevedo y se pone la música pague la quién le oyera que yo no estaré en condiciones de perder el compás Genio y figura poco después le dio por morirse los dominicos de Villanueva conservan la cama y colgado de la pared un soneto que Quevedo escribió durante sus últimos días que termina diciendo