Escucha las noticias de las 06:00 (09/06/2019)

Voz 2

01:23

López Obrador ha mostrado su disposición a la amistad y al diálogo contra aunque también la ha avisado de que los compromisos se tienen que cumplir y en el Reino Unido Boris Johnson asegura que no pagaría la llamada factura del divorcio del Brexit unos cuarenta y cuatro mil millones de euros si la Unión Europea no ofrece mejores condiciones para la desconexión británica de la Unión en una entrevista que publica hoy el Sunday Times el ex ministro y favorito para suceder a Theresa May al frente del Gobierno dice que sólo pagaría si hay una mayor Transpac transparencia sobre la ruta a seguir en nuestro país a una semana de que se constituyan los nuevos ayuntamientos siguen las conversaciones para la formación de los gobiernos municipales en Barcelona la candidata a la reelección Ada Colau insiste en un acuerdo con Esquerra Republicana y con el PSC desde los socialistas Jaume Collboni pide a los Comunes un pacto de gobierno antes de ir a la investidura la hablamos