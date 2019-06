Las noticias de Navarra, 08:49 (09/06/2019)

merecía un final así no con último partido donde nos jugábamos prácticamente nada pero el equipo ha demostrado la ambición que tiene hemos ganado ahora de habéis visto no que la fiesta ha sido completa un día para para recordar nuestro estímulo venía desde ahí no de que llevábamos una racha inmaculada en casa que queremos terminar invictos a ser posible consiguiendo otra victoria Hay y el equipo pues demostró que quería ganar al final ha ganado yo creo que justamente y es el colofón a a una gran temporada

Voz 0115

06:06

página de sucesos en las últimas horas han sido intensas una niña de cinco años ha resultado herida de gravedad de este sábado al ser atropellada por un vehículo en la localidad de Karr Karel atropelló tenía lugar a mediodía de la jornada de ayer a su de la una menos veinte en el entorno de la ermita de esa localidad de cargar durante la celebración de una romería además un torista ha resultado también herido de gravedad al salirse de la vía en el término municipal de Val Carlos hasta el lugar del accidente que se producía entorno a las once de la mañana de ayer sábado acudían un equipo médico y una ambulancia convencional sin embargo debido a la gravedad de sus heridas se decidía movilizar un helicóptero medicalizado que trasladara al motorista hasta el Complejo Hospitalario de Navarra en al feliz para la desaparición por lo menos durante unas horas de una peregrina estadounidense de sesenta y siete años de la que no se tenía noticias desde la tarde noche del viernes finalmente esta mujer fue localizada en buen estado según informaba la Guardia Civil que participaba entre otros cuerpos en las las horas de búsqueda La Peregrina salía el viernes de San Juan de Pie de Port en Francia para hacer el Camino de Santiago en dirección a Roncesvalles pero no llegó al punto de destino no se tenían noticias de ella como decimos la última comunicación que tuvo fue este viernes a eso de las nueve de la noche cuando realizó una llamada desde su teléfono móvil al número de emergencias ciento doce antes de quedarse sin batería finalmente como decimos ha sido localizada en buen estado desde unas labores de búsqueda en las que ha participado entre otros Guardia Civil como decíamos pero también Policía Foral Guardería Forestal bomberos de Burguete bomberos voluntarios de Carlos DYA y Cruz Roja