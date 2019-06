No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 00:05 qué tal muy buenos días hasta las nueve de la mañana miramos a Madrid en este domingo de cielos prácticamente despejados las máximas hoy algo más suaves que ayer entre los veinticinco grados de Collado Villalba y los veintiocho veintinueve de Alcalá de Henares o Aranjuez a esta hora el termómetro marca diecisiete grados en el centro con esta temperatura está a punto de comenzar una nueva edición de la carrera contra la violencia de género en la que se prevé participar cerca de tres mil personas entre ellas por cierto el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez sexta edición con un recorrido de cinco kilómetros en un circuito que rodea el retiro que sale en diez minutos desde la confluencia de la calle Alfonso XII y la Cuesta de Moyano con cortes de tráfico tengan también en cuenta en las calles entre otras Alcalá O'Donnell o el Paseo Reina Sofía en el Partido Popular sigue buscando el acuerdo con Ciudadanos y Vox que les permita dos días en dos días llegar a un Gobierno en la Comunidad en la Asamblea que se constituye el próximo martes y con Vox ya ha acercado posturas ayer se reunían durante dos horas y según el comunicado pactado por las dos direcciones en un clima de sintonía igual posiciona para alcanzar acuerdos falta ahora esa buena sintonía con Ciudadanos por cierto la condición de COGAM de no valerse de los votos de la extrema derecha para gobernar hace que Ciudadanos tampoco esté este año en la cabecera de la manifestación del Orgullo que celebra dentro de un mes la formación naranja al igual que el Partido Popular no han firmado el decálogo de los organizadores que lo incluye como primera condición y eso les deja fuera Carmen García es la presidenta de Cogam

Voz 3 01:45 si vemos que nuestros derechos están amenazados por otras personas que dicen que van a derogar leyes o a volver atrás de muchas muchos otros sentidos incluso indies implicarnos entonces pues no estamos de acuerdo con ese entonces da igual qué partido sea pues no queremos que pacten con esa gente que lo que quiere es precisamente pues volver hacia atrás en el tiempo

Voz 0825 02:12 COGAM el colectivo LGTB plus de Madrid que convocaran desde hace más de tres décadas la manifestación del Orgullo apuntan a que el Partido Popular ya no estuvo el año pasado tampoco estará este tampoco ciudadanos al menos dicen en la cabecera o en las carrozas protestas en este caso de los médicos médicos de Atención Primaria que temen también la llegada del verano

Voz 4 02:34 en muchos centros Nos quedamos la mitad de los médicos y hay que dar cobertura a todos los pacientes hace unos años a que llegue el verano porque iba a ser algo más relajado pero es que los veranos ahora que acaban siendo como los internos con mucho volumen de trabajo

Voz 5 02:47 departiendo o no solo pacientes como como mitos estamos doblando turnos en la única solución de hecho en los dentro lo que hacemos es cuadrar los día de vacaciones de tal forma que nos autogestión hemos te pagan menos o lo mismo que lo que te cuesta una persona a atender a consejos

Voz 6 03:02 muchas veces es más que nada pues por no dejar tirados a los compañeros para que el equipo pueda funcionar pero en algunos cubren entonces las ausencias incluso a bajas por enfermedad pues están sin cubrir pueden llegar a estar sin cubrir meses

Voz 0825 03:15 y ayer se concentraban para pedir más personal más tiempo y también el reconocimiento al trabajo que hacen Mar en Noguerol es médico trabaja en un centro de salud de Fuenlabrada y es portavoz de la plataforma de médicos de Atención Primaria

Voz 5 03:29 hay que dejar claro en qué situación se está contratando a la gente en Madrid los eventuales médicos ahora mismo en Madrid se les están haciendo contratos de tres meses ir renovando cada tres meses actualmente los contratos vencen el treinta de junio y los eventuales no pueden impedir las vacaciones porque no están donde todos más allá de eso y encima se les dice que se les renovará automáticamente siempre y cuando no estén de baja en esas condiciones está contratando a los médicos en los centros de salud de Madrid que la gente los

Voz 0825 03:57 ocho y cincuenta y cuatro minutos de la mañana que en la Comunidad en el último año se recogieron un total de siete mil seiscientas treinta toneladas de residuos de ropa y textiles a ésto sumen otras dos mil quinientas más que proceden de otras comunidades autónomas que llegan aquí a una de las doce plantas para su reciclaje ropa usada que se convierte también antes en otro negocio no no sólo en las tiendas que la venden como una moda como tendencia ventajas sino también negocio para los que la reciclan o la venden por fardos en la venta ambulante organizaciones sociales que trabajan con el beneficio de esa ropa usada como recoge Madrid piden que se aclare la procedencia la trazabilidad de mucha de esta ropa que se vende en mercadillos donde cada vez está más presente

Voz 7 04:44 en la Loira

Voz 8 04:46 el que Valles bien duro de Valencia para que la gente que no tenía dinero pueda aprovecharse de esta gabardina por ejemplo cuando puede costar tres euros Isabel se dónde vienen a arrojar yo no sé yo voy almacén lo compro y ya está compramos en los almacenes en Cobo Calleja o labrada lo ven lo compran al estilo la latino vamos nosotros lo compramos alquilo aquí hay gente que compra esto ahora está de moda porque hay cosas con marca que aquí comprado el mundo el que tiene mucho cuando perdía de poco y te voy a decir que casi nadie que tiene y aquí tienes camiseta de todo de todo siempre hundido esta sí he vendido estos ha venido siempre ropa voy a ver

Voz 9 05:40 lo que lo gusta nosotros miramos y lo gusta algo en la compra

Voz 8 05:43 no me apetecía la tienda por quema

Voz 9 05:46 económico

Voz 8 05:47 mira ésta por dos euros y es una pues está muy bien

Voz 0825 06:32 pues vamos con el deporte Uxue Caballero buenos días

Voz 0542 06:35 hola qué tal buenos días el Real Madrid venció a Valencia Basket setenta y nueve A66 en los playoffs de la Liga Endesa impone el dos a cero en la eliminatoria con esta victoria el Madrid se queda a un paso de la que sería su octava final consecutiva en el campeonato doméstico el lunes se jugará el tercer duelo en la Fonteta Felipe Reyes salió a pista para disputar su partido mil con el Madrid Sergio Llull sumó trece puntos para ser el máximo anotador de los suyos escuchamos al jugador blanco tras el partido

Voz 1894 07:02 era importante ganar este segundo partido en casa e ir dos cero a Valencia hay que no lo hemos conseguido nada hemos empezado también como el otro día pero poco a poco hemos ido entrando en el partido imponiendo nuestro ritmo y al final la segunda parte hemos jugado bastante mejor casi un partido de playoff no lo del otro día fue un poco irreal a lo mejor estos son los partidos que que vamos a jugar a partir de ahora no sabemos que hay va a ser más difícil todavía ellos van a estar muy motivado ante su afición el campo se va a llenar y tenemos que hacer las cosas muy bien para intentar ganar el lunes y cerrar la serie

Voz 0542 07:30 en Segunda División Se acabó la temporada para el Alcorcón perdió ayer ante el Granada por dos a uno el gol de los alfareros lo anotó Borja Galán en el cincuenta y siete los madrileños han acabado esta temporada décimo cuartos con cincuenta y dos puntos y el Rayo Majadahonda recordamos que no ha jugado esta jornada ya que era su enfrentamiento ante el Reus ha sumado tres puntos automáticamente aunque ya descendieron a Segunda División B el pasado fin de semana

Voz 0825 07:52 pues antes de irnos si después del deporte una propuesta que nos deja Raquel García nos lleva a la Biblioteca Nacional para conocer el paisaje acústico de Joaquín Rodrigo

Voz 13 08:05 muy muy mayor con una parada

Voz 14 08:07 la Alia de años eh reconocido quién era quién era como compositor sobre todo cuando empezaba a viajar por el mundo del le he vivido fuera de España muchos años y fue ahí donde yo me di cuenta que era uno ha reconocido valor Ximo queridísimo por la gente que no le había visto boca yo lo tenía en casa pero para mí ahora solo

Voz 15 08:31 Nos habla con admiración de Joaquín Rodrigo Cecilia su hija al frente de la fundación encargada de velar por el legado de uno de los compositores más importantes del siglo XX escribió el maestro Rodrigo que cuando nació llovía mucho sobre la huerta valenciana el olor a tierra mojada se mezclaba con el de los frutos ácidos pero nunca imaginó que tres años después se quedaría ciego que serían los olores el tacto y el oído en los que elegí harían en la vida muchos de aquellos escritos partituras originales y objetos en los que nunca se separó como su máquina de escribir braille forman parte de esta exposición en la Biblioteca Nacional que no recuerda el autor de una de las piezas más célebres de la música española el Concierto de Aranjuez que llegó a versionar hasta Miles Davis

Voz 2 09:11 eh

Voz 16 09:15 y que pueden ver en la Biblioteca Nacional