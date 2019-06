Escucha las noticias de las 12:00 (09/06/2019)

es mediodía las once en Canarias lo último es un incendio en una planta potabilizadora en la provincia de Barcelona Protección Civil acaba de activar una alerta del Plan de Emergencias Químicas y pide a la gente que no se acerca a aquella zona que más sabemos Radio Barcelona Monica Peinado

se está quemando una nave con bidones de cloro en una planta potabilizadora de Molins de Rei según el servicio de emergencias médicas no hay ningún herido pero Protección Civil por precaución activado la alerta del plan de emergencias químicas hice pide a los ciudadanos que no se acerquen a la zona del incendio que está en un polígono industrial en la calle Française la idea están trabajando ocho dotaciones de bomberos que han sido alertados por la llamada de un ciudadano poco después de las diez de esta mañana además de los bomberos se han desplazado hasta la planta potabilizadora efectivos de los Mossos d'Esquadra de la Policía Local de Molins de Rei y también del Sistema de Emergencias Médicas

mucho más percibas así que en el comunicado de estos debates previos al G20 no se recogen soluciones concretas ni tampoco referencias explícitas a la guerra comercial entre Estados Unidos y China Trump no quiere aparecer como el culpable de la inestabilidad dicen los ministros reunidos que parece que el crecimiento global empieza a estabilizarse aunque para eso es importante que no haya incertidumbres como las que genera la guerra comercial de hecho estas últimas semanas organismos como el Banco Central Europeo han alertado sobre la inquietud que genera ese enfrentamiento

no contamos además en segunda conocemos los emparejamientos de play off que empiezan el miércoles con el Depor Málaga y el jueves con el Mallorca Alba a esta hora comienza en la promoción de ascenso el Mirandés Recreativo el día nos va a dejar además del Gran Premio de Canadá de Fórmula uno el segundo partido de la serie ACB entre Barça Lassa técnico hasta Zaragoza y nos queda la previsión del tiempo Pablo Torres

no podrás el lunes a así que me días por supuesto sí sí será de esas mismas a pedir para tapar la entrevista

no no no no estoy muy el todo es muy romántico es una cosa muy bonita fuera rentable ya sería la hostia