Escucha las noticias de las 13:00 (09/06/2019)

es la una a mediodía en Canarias el candidato de C's a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado ha pedido a la Coordinadora Gay de la capital que rectifique y les deje estar en la cabecera de la manifestación del Orgullo del próximo seis de julio Cogam pide firmar un documento fue a favor del colectivo LGTB y para estar presentes detrás de la pancarta que va a encabezar la marcha de este año ni el Partido Popular ni Ciudadanos lo han suscrito el primer punto de ese decálogo es no pactar con la extrema derecha a Radio Madrid Paul Asensio Cogam publicó un decálogo de normas que deben cumplir los partido para estará al frente de la pancarta del orgullo y la primera de esas normas en no valerse de no votos de partidos de ultraderecha Ciudadanos no ha firmado el decálogo pero ha dicho que espera una rectificación de Cogam