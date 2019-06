Escucha las noticias de las 14:00 (09/06/2019)

Voz 0931

00:48

eh no ha llovido aunque hay unas gotitas hace aproximadamente una hora en cualquier momento podrían caer pero no parece que pudiera ser una lluvia fuerte y hay posibilidad de que no llueva nada por tanto vamos a esperar a ver cómo se va desarrollando todo pero en principio miramos al cielo pero con más tranquilidad que en estos últimos días ha llegado el ministro José Guirao ha llegado también ha estado María José Rienda que van a estar viendo el partido Nadal ha entrenado de once a doce Tim de doce a una menos veinte Todo preparado todo dispuesto para que arranque a las tres la gran final de Roland Garros Rafa Nadal con el austriaco tome