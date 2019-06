El presidente del Gobierno de La Rioja se despide en el acto institucional de San Millán

Voz 1046 00:00 yo conforme una nueva forma de entender la gestión del proyecto de comunidad que La Rioja plantea en su nuevo estatuto en el que incorpora los principios rectores y orientadores de las políticas públicas

Voz 1 00:17 por último como destacábamos en portada la elegante despedida del presidente del Gobierno

Voz 1046 00:21 y los riojanos han hablado con claridad en las urnas y los políticos hemos de entender el mandato que les distintas distintas formaciones políticas nos han confiado para canalizar las energías colectivas encontrar respuesta a sus problemas pero tan importante como el sufragio universal que es el gran registrador en una democracia o la formación de las mayorías suficientes es que el próximo periodo de sesiones pueda continuar ese diálogo político y sincero comprometido en La Rioja al que me he referido nada insuperable lo impide porque tenemos ejemplos en cuestiones fundamentales como la poses

Voz 2 01:11 no común en relación a la financiación autonómica

Voz 1046 01:14 o el acuerdo de las infraestructuras necesarias demandadas por La Rioja unas cuestiones que no los dejan desarrollarnos en igualdad plenitud después de estos años de gobierno no puedo terminar esta intervención sin decir lo mucho que he aprendido de cada una de las personas que he podido atender sin decir que ser presidente de la Comunidad de La Rioja ha sido un enorme privilegio que nunca podré agradecer suficiente

Voz 1 01:49 así se cerraba un acto en el que subían en primer lugar al escenario los galardonados lo hacía el primero el padre del torero arnedano Diego Urdiales que torea hoy en Nimes y que recibía el galardón de las Artes Riojanas Ramiro Urdiales leía el agradecimiento de su hijo como horrible

Voz 3 02:03 no no como torero sí ya es importante el premio además en nuestro día grande que ustedes hayan considerado al toreo como un arte sin ningún tipo de complejos me llena de alegría de un tremendo orgullo hacia mi tierra y hacía mis paisanos Antonio León también matador de toros también arrendada no es decía recordando un extracto de una epístola a los con los Sciences de Nuevo Testamento que hiciera lo que hiciera todo lo hiciera con el corazón de corazón les digo a todos que gracias y que no hay nada más hermoso para mí que poder propagar el nombre de nuestra tierra por todas las plazas de toros de España Francia Portugal México Perú Colombia Ecuador y Venezuela hoy no puedo estar con ustedes pero si están todos los que forman parte de mi corazón

Voz 1 03:00 después agradecía el galardón de Riojano Ilustre el presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja José Luis López de Silanes que ponía en valor sus raíces riojanas y destacaba el valor de la Universidad de La Rioja y su gran evolución

Voz 4 03:12 Correa sano he asistido la creación de esta comunidad la he visto crecer y evolucionar en muchos aspectos y creo sinceramente sin sin desmerecer otros muchos con los que la Universidad de La Rioja representa el gran logro colectivo que sino el cual la sociedad riojana no sería lo que es pero sobre todo no sería capaz de llegar a ser la gran comunidad que todos los riojanos aspiramos a que sea también en el futuro sin nuestra universidad de la que todos los riojanos nos sentimos muy orgullosos no se entendería La Rioja como proyecto social como ámbito económico ni tendría la proyección que hoy tiene Illa que podrá alcanzar durante los próximos años

Voz 1 03:59 también ha recogido el título de Riojano Ilustre Basilio García el fundador del grupo de García ha destacado que ha tenido la gran suerte de cumplir sus sueños y que este título es un gran broche para cerrar su trayectoria profesional

Voz 5 04:11 es un gran honor para mí recibir de Mi cierra este abono de mis paisanos este gran reconocimiento por lo que significa ser ilustre La Rioja es lo más grande que te puede suceder en la vida que habría dejado es su tierra de del el reconocimiento es como para creérselo nunca podía haber imaginado que me lo mereciera méritos han sido la pasión y tenacidad con que vivió mi trabajo presumido con orgullo de mis orígenes llevando el área de mi corazón en todos los rincones del mundo en mi casa tengo un ancla de barco pintada con la bandera de La Rioja significa el anclada dentro de mi corazón Ny deba es pienso con la cabeza con la cabeza hiperconsumo con los pies este premio es el colofón a mis cincuenta años de empresario que cumplí el pasado diciembre con una frase Un magnífica de un ponerme un proverbio árabe que dice Si quieres ir rápido beso lo que no si quieres llegar lejos ve acompañado

Voz 1 05:14 con las medallas de La Rioja en primer lugar la unir su rector José María Vázquez ha destacado los diez primeros años de actividad académica de esta entidad ya ha agradecido la confianza para mirar al futuro

Voz 6 05:24 esa responsabilidad que si piensa despacio en ella puede llegar a abrumar es la que me lleva a solicitar de las instituciones de la sociedad civil riojana de todas las instituciones de toda la sociedad civil de La Rioja que la confianza y el apoyo que unos senos ha venido dando hasta ahora se mantenga en el futuro un futuro en el que la UNIR será cada vez más intensamente riojana por eso mismo cada vez más española más europea más universal

Voz 1 06:12 por último también ha recogido la medalla la Compañía Lírica de aficionados la clave PP izada en el año de su noveno aniversario el director de la clase José Antonio toallas ha señalado la responsabilidad que significa conseguir esta distinción para seguir promoviendo la cultura regional

Voz 3 06:27 son innumerables las voces que han pasado por el cuatro artísticos de la clase innumerables las representaciones que esta entidad ha llevado a cabo nuestra presencia ha sido patente en numerosos actos vender

Voz 7 06:41 si es con los populares