Escucha las noticias de las 02:00 (10/06/2019)

Voz 0137 00:00 dos la una en Canarias Rafa Nadal asegura en la SER que continuará en las pistas de tenis hasta que su cuerpo lo permita habla incansable el deportista español que este domingo se ha convertido en el primer tenista de la historia en tener doce Roland Garros al derrotar al austríaco Dominic Thiem por seis tres cinco siete seis uno y seis uno Nadal acaba de reconocer aquí con Manu Carreño que es francamente complicado igualar lo que ha hecho aunque no imposible tú crees que alguien podrá repetir lo que hemos hecho en Roland Garros

Voz 1774 00:29 yo siempre digo que que alguien vendrá él lo iba igualará o los superarán este bueno sigue es verdad que que se ha sumado otro no oí a estas alturas he con con estos números cada uno que se suma pues se hace una cifra que es realmente difícil no hay no no me gusta decirlo porque hablo de mí mismo pero sí que es algo que se deben quedar muchos factores para que éste pueda conseguirlo

Voz 0137 00:51 deportistas de todo el mundo y la Casa Real Pedro Sánchez a los líderes de los principales partidos políticos han FECYT han felicitado ya al mallorquín eso del deporte pero hasta ahora también estamos muy pendientes de la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de Almonte en Huelva hoy es el día grande del Rocío con el salto a la verja que se producirá esta noche aunque la hora siempre es una incógnita una vez que se produce el salto comienza la procesión de la Virgen por la aldea nos vamos hasta allí en directo con un compañero de Radio Huelva Miguel Doña buenas noches

Voz 2 01:16 hola buenas noches salida efectivamente es una incógnita el año pasado fue a las dos trenes de Kot XXXIV vamos al interior de la ermita ver cómo está la situación Tete Ramos adelante

Voz 0700 01:24 ahora mismo muchas apretura aquí de la reja que se va a saltar de no se sabe todavía cuándo porque apreturas sí pero todavía tranquilidad pues vamos también al rosario que es lo que que precede el salto hasta que no termine de Rosario no se puede producir no hay entre comillas permiso para que los almonteños salten la reja Paquito García cómo va el Rosario

Voz 0697 01:45 hola Miguel qué tal buenas noches bueno pues acaba de salir de la plaza de Doñana que fondo tiene lugar hecho Rosario la hermandad número XXXVI muy numerosa en cuanto a presencia de hermanos acompañando al sin pecado de Barcelona que es el que acaba de salir vamos a ver si se cumple esa premisa de que concluya el rosario para que salga la verdad o como el año pasado se produce el salto de la reja antes de que acabe el rosario

Voz 0700 02:07 bueno veremos a ver en cualquier caso ya saben ustedes que estamos pendientes en el próximo boletín de las tres de la madrugada ya les contaremos si se ha producido esa magia de cada año que es el salto de la reja de la patrona de Almonte la Virgen del Rocio año pasado dos treinta y cuatro este año se lo contamos

Voz 0137 02:24 muchas gracias Miguel hablamos en una hora por lo demás aquí en España la política sigue en plena ebullición con los contactos del PSOE para hacer a Pedro Sánchez presidente pero también para formar gobierno en autonomías y ayuntamientos en los que hace falta pactar este lunes se reúne la ejecutiva del partido socialista para coordinar las reuniones con el resto de grupos el martes comenzará la ronda formal de Sánchez y en medio de todos eso sí los moviéndose el fin de semana deja una novedad Ciudadanos que ha repetido una y otra vez que no dejará que los ultraderechistas toquen poder se ha reunido con Vox este domingo por primera vez desde el veintiséis m para hablar aseguran de la situación en Madrid Óscar García

Voz 1645 02:56 sin convocatoria medio sin cámaras y micrófonos y sin comunicados posteriores Ignacio Aguado irrupción monasterio se reunieron este domingo en un hotel de Madrid para pactar la composición de la Mesa de la Asamblea el órgano de dirección del Parlamento madrileño porque Ciudadanos tiene casi cerrado con el PP presidirlo pero necesita los votos de Vox según fuentes de Ciudadanos este encuentro fue informal un fe nos dicen en él sólo se habló de la Asamblea no del Gobierno porque insisten en ciudadanos con Vox no se negociará nada relativo a la formación de ejecutivos el caso es que el secretismo de la Reunión no fue sólo para la prensa según ha constatado esta emisora Aguado no informó previamente a la dirección nacional de su partido donde sólo conocían su intención de verse con todas las fuerzas políticas la noticia hizo estallar al siempre crítico con las decisiones de Rivera en torno a Vox Manuel Valls que anoche en Twitter se preguntaba si este encuentro es normalidad democrática o la normalización de un partido de extrema derecha impedía coherencia irresponsabilidad le respondía el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto preguntando a Valls sino le preocupa que el PSOE coquetea con Bildu en Navarra o que anticapitalistas o blanqueadores del chavismo pacten con socialistas o pidan un ministerio