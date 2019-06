Escucha las noticias de las 03:00 (10/06/2019)

buenas noches el hombre de treinta y cinco años ya ha sido detenido por la policía después de atrincherarse en su casa ha ocurrido al sur de la Comunidad de Madrid en Aranjuez donde esta noche el hombre ha disparado presuntamente a una mujer de su misma edad Pilar Rodríguez ex portavoz del uno uno dos

que llega de fuera nombrada Mujer en la calle tendida en el suelo treinta y cinco años que estaba inconsciente y en parada le practican maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas durante ponen también estos aproximadamente transcurrido ese tiempo debido a la gravedad de las lesiones que presentaba una herida en el pecho por arma de fuego pues no pueden revertir la situación y lo que hacen es confirmar la muerte

en la reza por su patrona a sacan en procesión no ha llegado a entrar el Santuario es impecable en el interior del templo ya si lo hace se dirige rápidamente altar Premis tedio que ya se encuentra repleta saltando al niño la Recas Se van sea Doré para que pase sin pecado

bueno pues se encuentra en la zona de la marisma después de haber salido a la explanada del Santuario repique de campanas en el santuario miles de teléfono móvil ha apuntando hacia dónde echar a la Virgen y formando un mosaico multicolor de luce que intenta captar esa imagen de la Blanca Paloma no sin dificultades han tenido que pasar almonteños dos veces a su patrona sobre la arena de la explanada ahora ya sobre los hombros insisto la Virgen en la zona la marisma en breve comenzará la visita a los pecado de la ciento veinticuatro hermandades filiales

en la profesión habitual que cada año lleva a la Virgen denunció durante toda la madrugada del pasado año estuvo hasta las once XXXVIII del medio día durante nueve horas y cuatro minutos veremos a abre este año cuanto por tanto anoten dos cuarenta y nueve Se produjo como cada año en Pentecostés el salto de la reja de los almonteños

sí es increíble hay que no no me gusta decirlo prosigue la aquí parece increíble y uno tiene que ser consciente de ello vivo del día a día feliz haciendo lo que hago y si mi cuerpo aguanta pues pues todo lo demás funciona bien estoy siempre con