Escucha las noticias de las 06:00 (10/06/2019)

Voz 1161

01:16

buenos días Pepa y eso que pasó por encima de su rival en los dos últimos desde el partido después de tres horas y un minuto de juego seis tres cinco siete seis uno y seis uno en la pista frío y con su décimo segundo Roland Garros se queda a sólo dos Grand Slam de los veinte que tiene Federer aunque a Nadal no le obsesiona superar al suizo tampoco Federer la página o ganar veinte Gran Slam están la realidad no no yo pero no eres joven no te puedes plantear todas estas cosas hoy a su día a día ello pues no es una excepción no está que dio disfrutando de las cosas que la próxima cita con grandes Wimbledon sobre hierba donde a priori el suizo es superior