Las noticias de Aragón, 06:50 (10/06/2019)

hola qué tal muy buenos días la frase no es original pero es la que toca es la realidad en Aragón como en el resto del país entramos en la semana clave de los pactos tras las elecciones el sábado se desvelará parte de la incógnita porque se constituirán los nuevos ayuntamientos en las tres capitales de provincia nada se puede dar por cerrado eso estará relacionado seguramente con lo que pase en el Gobierno de Aragón PSOE Ipar cerraron un acuerdo el viernes esperando que Ciudadanos se sume algo que de momento no va a ocurrir seguramente buena parte de más de lo que pase en Aragón puede depender de cómo consiga Pedro Sánchez su investidura y también de lo que ocurra mañana en la Comunidad de Madrid cuando se constituya su asamblea su parlamento pero todos son conjeturas lo que es una realidad es que bajan las temperaturas máximas en este lunes en Aragón David Marqueta buenos días casi cielo con intervalos de nubes precipitaciones en Pirineos en la Ibérica y viento moderado del noroeste y el descenso de las temperaturas se notará más en Cinco Villas y en el alto Ebro ahora en Zaragoza catorce grados trece en Huesca diez en Teruel

este lunes tiene pinta de ser un día de impasse de espera en la negociación de los pactos en Aragón de momento PSOE y Partido Aragonés hoy no va a poner a trabajar en la redacción del acuerdo de gobierno que cerraron el pasado viernes Javier Lambán y Arturo Aliaga de hecho de momento el PAR no tiene un equipo negociador definido el PSOE sí será el secretario de Organización Darío Villagrasa y los responsables del partido de las tres provincias Sánchez Quero Maite Pérez y Antonio lo Cosculluela los socialistas y los aragonesistas esperan que Ciudadanos se sume a este acuerdo como sugería el viernes Javier Lambán al ser preguntado por el candidato del partido naranja a la presidencia de Aragón

Voz 6

02:41

no me sentaría a negociar en tanto en cuanto mantengo como socio preferente en una negociación abierta al Partido Popular Si a mí me llaman porque me quieren explicar entregar mostrar un documento yo cortésmente lo recogerá pero por supuesto no para abrir ningún tipo de línea de negociación