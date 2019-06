Las noticias de Cantabria, 06:50 (10/06/2019)

bueno eso por un lado esa reunión importante decisiva mañana en Madrid y hoy lunes también las comisiones negociadoras del Partido Socialista y de Ciudadanos se van a ver las caras de nuevo para negociar los ayuntamientos la gobernabilidad aquí en Santander será uno de los asuntos a tratar el PSOE ha pedido públicamente a ciudadanos que apueste por cambio que apueste por ese cambio para desbancar al Partido Popular esta próxima semana a nivel municipal los cabeza de lista de la capital Pedro Casares Javier cero volverán a sentarse a hablar el día clave será este quince de junio día de la celebración del pleno de constitución de ayuntamientos y también de elección de alcalde o de alcaldesa Si no hay mayoría absoluta en la votación el concejal o concejala de la lista más votada el alcalde en el caso de Santander Gema Igual sería nombrada alcaldesa automáticamente cielos prácticamente cubiertos durante todo el día de hoy para recibir este diez de junio en Cantabria por delante una jornada con bastante inestabilidad con temperaturas frescas Nos vamos a no vamos a pasar los quince grados de temperatura en las zonas del litoral vamos a conocer cuál es la previsión Agencia Estatal de Meteorología María Salgado buenos días

se anuló la obra hice dejó en suspenso la autorización esto trajo como consecuencia la anulación del Plan General de Santander la paralización de los planes generales de Bezana sí afectará también a los planes generales de Piélagos y de Camargo es decir si no hay agua no hay nada no hay planes generales no hay desarrollo económico ni hay nada bueno en todo