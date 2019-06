Las noticias de Galicia, 06:50 (10/06/2019)

se puede que ya no piensa seguir esperando It's auditar del uno al treinta de junio ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 12

07:34

nuevo espacio digamos lo cambio en Coruña Thibault más de veinte mil votos o en Compostela May desde mil votos ente bueno a forzar políticas que todas lesividad detenido un hombre leídos yo creo que evidente que lo lógico sería que el Partido Socialista ha bueno oí llegar a acuerdos con que bueno ahora a forzar muy importante un espacio importante como era un oso Hinault aunque intentara digamos que volver a ha pasado a pasa lo que me permito que determinados poderes económicos suponer es tácticos no país creo que no vamos a volver ahí