Las noticias de Catalunya, 06:50 (10/06/2019)

está tu instrumento Granados Ari ir al cuando os disputará haciendo en aquel momento en conflicto no nada ello hasta habilitar una mayo Sauras tache jurídica y la posibilidad acredita que accidente banda constató la Autoritat

lo Yesos opta expulsión pero no a costa de los matrimonios canoa para Creed será de dos dos mil tres

Cobo ha explicado la sexta cabales Leiva un confirmaba que torcer la alcaldesa y Kylie gracias provoca no serían partirse las guerras Monica Peinado bon día

bon día Colau asegura que la decisión opta la alcaldía no la Presse perlope y mientras bots Val sino quedaban dos vetos cree Watch entre Esquerra y PSC es veo como única opción que podría fue posible a que tripartito Kenia Esquerra ni el PSB ven el Socialistes a mes avisen que en un mes donarán soporta Colau sí a Vance tan que eran Bella una cordobesa

Baixa critica en un Twitter pactos entre Partido Popular y Vox y les reuniones de partidos constitucionalistas es hambre extrema ETA Guadix referencia explícita a Ciutadans pero sí tan un tuit de Televisión Española que anunciaba reunión entre el Partit Aaron ya Vox vais diu que no POTA amaga la seva preocupación

John si Qasem Black I habrá pacta mientras que Ray común es la Lleida Ciutat la Asamblea es muta a favor de la investidura Dahl República Miquel Pueyo coma alcalde si desaparece las entrar aún Esquerra Cataluña o no Marisol Benabarre

Voz 7

03:02

la posición inicial me encontraré aún gobierna tres La lapa iría más que a raíz en Cataluña sanas matizan parda el como y ahí la Asamblea acaba de explora les posibilita to the moment pero han dicho sí a Donald supone a la investidura Clinical Pueyo Laura eso es la portavoz del como de Lleida