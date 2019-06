Las noticias de Asturias, 06:50 (10/06/2019)

en cuanto al tiempo esta mañana predomina sobre todo la niebla a esta hora en Asturias tenemos en este momento nueve grados en Oviedo Gijón Mieres Langreo Llanes y Luarca hay diez en Avilés hoy esperamos en Asturias intervalos de nubes bajas con brumas bancos de niebla y lloviznas ocasionales dispersas durante la primera mitad del día aumentando a nuboso o cubierto por la tarde con lluvias y chubascos que se irán generalizando al final la cota de nieve bajará hasta entre mil trescientos y mil cuatrocientos metros temperaturas máximas en ascenso viento flojo variable tendiendo a partir del mediodía a noroeste y aumentando de intensidad en el litoral no esperamos cambios significativos en los próximos días así que apuntará la nubosidad con posibilidad de alguna precipitación yo es probable que las temperaturas no lleguen a los veinte grados en toda la semana

lo importante saber adónde nos veréis ese tienen claro a dónde ir entonces a se puede ir está ya cristalino no creo que en Oviedo repito la única alternativa para reconstruir ese Ayuntamiento preventivo por fuera y como he dicho un gobierno estable decente pues evidentemente está con sólo una base de un gobierno socialista no

Voz 11

06:59

eh eh anteriores hemos estado ahí a punto a punto Es una pena porque yo creo que que me quito el equipo serán prometida pero bueno no no han podido ser yo creo que que lo hemos intentado hemos sabido no hemos podido y bueno esperemos que que bueno que en el siguiente