Las noticias de Navarra, 06:50 (10/06/2019)

Voz 0647 00:06 buenos días empezamos una semana de alto voltaje político ya saben que culminará el sábado que viene con la constitución de los ayuntamientos navarros las nuevas corporaciones salidas de las pasadas elecciones de mayo comenzamos la semana con tiempo algo inestable sobre todo en la zona más al norte en la Comarca de Pamplona también los encontramos a esta hora por ejemplo con bastante nubosidad pero también con precipitaciones con lluvias débiles por ejemplo en la zona media vamos con el pronóstico del tiempo desde Aemet María Salgado buenos días

Voz 0598 00:35 buenos días este lunes en el norte y el oeste de Navarra tendremos cielos cubiertos que podrían dejar lluvias débiles y chubascos ocasionales en el resto de la comunidad habrá intervalos nubosos que irán cubriendo a lo largo de la tarde las temperaturas diurnas bajan de manera notable alcanzaremos los veintiún grados en Tudela y en Roncal dieciocho en Estella Tafalla hay diecisiete en Pamplona y en Baztán soplará viento del norte y del noroeste que será más intenso en el sureste de la comunidad

Voz 0647 01:08 para empezar el día tenemos once grados en Pamplona once y medio en Tafalla Tudela trece en Estella once también y en Alsasua nueve grados nos centramos en los incidentes que este fin de semana han tenido lugar en el entorno de la calle Jarauta en el casco viejo de Pamplona vecinos del Casco Viejo que intentaban acceder a uno mueble de la calle Jarauta en el que consideran que se hallan los autores de la agresión al propietario del bar Katy en la madrugada del viernes al sábado el hostelero tras cerrar el establecimiento fue agredido por un grupo de personas que derribaron la puerta de entrada y le produjeron heridas de consideración en el rostro para denunciar esos hechos vecinos de la zona comerciantes y hosteleros participaban en la noche del sábado al domingo en una concentración frente al portal número trece de la calle Jarauta donde a su juicio hay okupas que se dedican al tráfico de drogas y que serían en su opinión los autores de la agresión en humo dentro de la concentración según informa la agencia Efe la Policía Municipal de Pamplona los agentes tuvieron que intervenir para impedir que las personas congregadas en la calle entraran en el inmueble así cuando los agentes impedían el acceso al portal hubo momentos de tensión empujones e insultos aunque no se registraron incidentes graves finalmente algunos residentes en el edificio ocupado pudieron abandonar dicho edificio y otros continúan en el interior del mismo son las seis y casi cincuenta y tres minutos de la mañana

el Gobierno de Navarra

Voz 0647 03:55 el envío por parte del Gobierno de Navarra de una serie de encuestas enviadas en el departamento de Salud Policía Foral y en las que se pregunta a los empleados públicos por su conocimiento del euskera ISI están dispuestos a estudiarlo Juan Carlos laboreo presidente de afana advierte de que esos envíos les preocupan

Voz 8 04:12 pues nos preocupa nos preocupa mucho porque sobre todo pues son encuestas en las que hay que poner nombres y apellidos con lo cual se nota que no son las encuestas al al al unísono no es decir que tienden a marcar en una lista a personas que contestan o están inadecuadamente para la intención y sobre todo porque esas encuestas además las va pues a utilizar empresas externas al Gobierno de Navarra nos preocupa que los datos que se trasladen jurídicamente adecuadamente llevado dos no

Voz 0647 04:49 Juan Carlos Labori va más allá recordando que el Gobierno de Navarra ya tiene una advertencia previa de la Agencia de Protección de Datos

Voz 8 04:57 la carrera es consciente de que una encuesta fuera una encuesta el sistema anterior que utilizaron en las bases de datos que que hace habían conseguido inadecuadamente pues acogidos a la ley de protección de datos la Agencia Nacional les amenazó hoy dijo que podrían ser sancionados futuro

Voz 0647 05:17 sólo con multa

Voz 8 05:20 eh cuantías económicas importantes con lo cual deberían tenerlo en cuenta en esta ocasión también

Voz 0647 05:27 hablando de asuntos sindicales mil setenta agentes de la Policía Foral están llamados este lunes a elegir a sus veintitrés representantes sindicales seis y cincuenta y seis minutos

Voz 0647 05:58 Nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo en persona adecuada

Voz 0647 06:27 el tras una nueva edición del Día de la Bicicleta que congregó en Pamplona a cuatro mil participantes vestidos con sus camisetas naranjas las asociaciones defensoras del uso de la bicicleta demandan siguen demandando una mayor convivencia o mejor convivencia entre peatones conductores y usuarios de las bicis es el caso de bicicletas de Corella tras la celebración del Día de la Bicicleta en Pamplona han vuelto a enunciar algunos de los problemas que se encuentran aunque la sensación es optimista

Voz 1159 06:55 bueno pues si es que hay problemas pero evidentemente tenemos que ir a la convivencia porque a estas alturas todavía cuestionar la bicicleta y su uso pues nos parece de otra época en cantidades de sitios se ha puesto como solución ya que a veces se ve como problema cada vez menos se quiere decir que está cambiando

Voz 0647 07:15 recuerden bastante nubosidad en buena parte de Navarra a estas horas con temperaturas en torno a los once grados ya saben que tienen más información como siempre en nuestra web ser Navarra punto com

