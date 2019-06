Escucha las noticias de las 07:00 (10/06/2019)

lo primero es lo primero y lo primero es un nombre y un número el doce las cifras increíble osea que no me gusta decirlo a prosigue la culpa es increíble y una tiene que ser consciente de ello vivo del día a día feliz haciendo lo que hago y si el cuerpo aguanta pues pues todo lo demás función habían estoy siempre con con la ilusión con la pasión de seguir adelante

Voz 1727

02:10

según la policía el presunto agresor fue detenido tras atrincherarse en su casa en Aranjuez ciudadanos ya no veta Vox la foto de Colón gobernará la comunidad o eso se deduce del encuentro casi secreto que ayer mantuvieron sus candidatos a la Comunidad Ignacio Aguado irrupción Monasterio mañana se constituye la Asamblea regional hay que nombrar presidente o presidenta de la Cámara autonómica luego viene el Ayuntamiento de Madrid la foto de Colón que Ciudadanos no quería pero se hizo la negociación con Vox que Ciudadanos no quería como explicaba hace sólo una semana su portavoz José Manuel Villegas