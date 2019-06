Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:07 qué tal buenos días con tiempo tranquilo sin cambios y vamos a seguir con temperaturas cálidas a mediodía que no llegarán a los treinta grados más fresquito por la mañana y algunas nubes comienza la mañana marcada por un tiroteo mortal al sur de Madrid esta misma madrugada en Aranjuez un hombre ha matado presuntamente a una mujer de treinta y cinco años y ha herido a otras dos la policía está investigando lo ocurrido y ha detenido a este individuo después de que se haya atrincherado en su casa Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0821 00:34 buenos días todavía no conocemos la relación del detenido con las tres mujeres aunque las primeras hipótesis apuntan a una disputa familiar el presunto autor de los hechos encerraba en casa con otra mujer de cincuenta años que presentaba un disparo en la pierna otra llegaba al hospital por sus propios medios y la víctima mortal de treinta y cinco años fallecía en la calle Félix de Paz portavoz del uno uno dos

Voz 2 00:53 he recibido una llamada en la localidad de Aranjuez de varios heridos por arma de fuego a nuestra llegada cardiorespiratoria unas cuarenta minutos de reanimación cardiopulmonar hizo famosa como vamos su fallecimiento hemos atendido también a una mujer de cincuenta años con una herida por arma de fuego en pierna izquierda que hemos trasladado al Hospital doce de Octubre estable

Voz 0821 01:20 el detenido permanece en comisaría mientras se investiga lo ocurrido

Voz 1275 01:28 así arranca el lunes pendientes de Aranjuez ID la política de los últimos contactos entre la derecha para conseguir mañana apoyos suficientes en la constitución de la Asamblea Ciudadanos ha esperado al último momento para levantar el veto a Vox por el que se reunió ayer en secreto titulares

Voz 0821 01:44 aunque la formación naranja insistía estos días en que sólo se sentaría a negociar con el PP el domingo se reunían de manera informal y sin presencia de medios Ignacio Aguado ir Rocío Monasterio fuentes de Ciudadanos aseguran que el encuentro transcurrió de manera

Voz 1275 01:55 los vecinos de Lavapiés y San Cristóbal de los Ángeles han realizado dos documentales sobreviviente desigualdad social compramos tu barrio sea el de Lavapiés sobre las consecuencias de la gente dedicación esa Cristóbal no nos comemos a nadie es el corto de denuncia sobre los tópicos de este barrio conflictivo

Voz 0821 02:09 la Policía Local de Getafe ha puesto en marcha una patrulla en bicicleta para entre otras cosas detectar a los menores que saltan las clases trabajan en los parques y los andenes de metros

Voz 1275 02:16 en los deportes el Fuenlabrada estaba más cerca de ser campeón de Segunda B ayer se impuso uno dos en el Sardinero al Racing de Santander el miércoles desde las nueve segundo partido de la final en el Fernando Torres a saber cómo se circula a esta hora de la mañana en las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1257 02:40 buenos días pues a esta hora sobre todo en las entradas situación de Hora punta allá vamos a destacar lados en Torrejón y San Fernando cuatro Valdemoro Pinto Butarque A42 en Parla Fuenlabrada y Getafe a cinco Navalcarnero Alcorcón y Campamento la A6 de Las Rozas al Plantío en Colmenar Viejo también en la M607 también la aún en San Sebastián de los Reyes en la M cuarenta y M cincuenta situación ya complicada hasta ahora paciencia

Voz 1275 03:09 previsión Jordi Carbó buenos días buenos días

Voz 0978 03:12 tiempo soleado la mayor parte de horas con temperaturas parecidas a las de ayer ahora ambiente sólo un poco fresco apenas se baja de los quince grados durante la tarde al sol ambiente sólo un poco cálido máximas alrededor de los veinticinco grados con muchas horas de sol como decíamos pero durante la tarde a ratos las nubes cubrirán el cielo sin más consecuencias y los próximos días no habrá cambios importantes tanto en las temperaturas tampoco esperamos situaciones de lluvia ahora puedes proteger el medio ambiente mientras disfrutas del máximo confort y silencio

Voz 1275 06:35 los organizadores del Orgullo el colectivo ha decidido no invitar a ciudadanos este año en la cabecera de la manifestación porque el partido naranja se ha negado a firmar el decálogo de reivindicaciones en ese decálogo uno de los puntos el primero es un compromiso han apoyarse para gobernar en los votos de la extrema derecha que promueve un retroceso de los derechos LGTB Ciudadanos no lo afirmado ICO gane insiste en que el orgullo no es sólo una fiesta sino una manifestación política y un partido que no está dispuesto a firmar ese documento no está invitado Ciudadanos ha pedido en las últimas horas que rectifique Paul Asensio

Voz 11 07:08 Cogam publicó un decálogo de normas que deben cumplir los partido para estar al frente de la pancarta del orgullo y la primera de esas normas en no valerse de votos de partidos de ultraderecha Ciudadanos no ha firmado el decálogo pero ha dicho que espera una rectificación de COGAM hemos hecho muchos años

Voz 0338 07:22 en el desfile en las carrozas

Voz 14 07:25 en las reivindicaciones del orgullo y luego se irá

Voz 0338 07:28 cuando yo espero que pues las asociaciones que que presenta presentan ese tipo de manifiesto rectifiquen estamos a tiempo todavía pero en cualquier caso creo que todas las asociaciones todos los colectivos tienen que entender que el movimiento LGTB superan a los colectivos supera las asociaciones es una causa de todos de todas

Voz 11 07:42 el Partido Popular también se ha desmarcado de este decálogo que sí han firmado otros partidos como el PSOE Más Madrid Podemos UPyD

Voz 1275 07:49 en el último año en la Comunidad de Madrid han recogido un total de siete mil seiscientas toneladas de residuos de ropa y textiles no sólo en las tiendas que la ponen a la venta como ropa ventas sino también en los almacenes que la vende como fardos terminan en el circuito de venta ambulante organizaciones sociales que trabajan en beneficio de la ropa usada como Real Madrid piden que esto se regularice Cristina Salvador expresidenta presidenta de Madrid

Voz 15 08:11 hemos encontrado que en zonas donde tendríamos que tener un contenedor que está legalizado por el Ayuntamiento con la ubicación correspondiente los encontramos contenedores que no son los que los municipales los que gestionamos nosotros ya hay contenedores pues que los ponen en ciudadanos o empresas au bueno sé que lo pondrá pero que aparecen en unos contenedores en en vía pública que no deberían

Voz 1275 08:36 se llaman Ana María Cristina y Lucía las tres son de Madrid pero se van a tener que marchar fuera para estudiar

Voz 16 08:43 siempre tengo el corazón partido porque me encanta Madrid me encantaría vivir en Madrid pero para los que quiere estudiar hay muchas más oportunidades fuera así que espero volver algún día de cualquier forma pero pero es una pena la verdad ojalá pudiera hacer lo que hago pero en Madrid que me encanta

Voz 17 08:58 sí que se echa de menos no siempre un ocho la de menos la familia la comida entonces si hubiera acciones yo sí me plantearía volver a día de hoy veo muy difícil que su

Voz 18 09:06 claro yo estoy siempre de acuerdo con lo que dice ella que todo el mundo queremos volviera a casa claro y luego también pues contribuir un poco a la que te has crea que te has formado encima pero es verdad que es que no tiene no tiene color comparada con otros lugares las oportunidades que hay que hay aquí son muy escasas y si quieres hacer lo que quieres hacer aquí no se puede de momento