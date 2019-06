qué tal buenos días dieciséis grados marca a esta hora el termómetro de la red en la Gran Vía comienza la semana con buen tiempo con calor moderado conmoción en Aranjuez esta mañana tras el tiroteo de esta madrugada en el que ha muerto una mujer de treinta y cinco años otras dos mujeres están heridas el supuesto autor de los disparos un hombre también de treinta y cinco años ha sido detenido tras atrincherarse en su casa la policía investiga lo ocurrido todo apunta por el momento una reyerta familiar de la política ciudadanos levanta el veto a Vox en las horas previas a que todo se decida mañana se constituye la Asamblea de Madrid y la derecha se juega la primera carta para conseguir el gobierno de la comunidad más allá del PP a la formación naranja no les queda otra que recabar el apoyo de Vox para sus pretensiones y aunque desde Ciudadanos han insistido por activa y por pasiva que no habría pacto la reunión de ayer entre Ignacio Aguado de Ciudadanos y Rocío Monasterio de Vox ha supuesto un punto de inflexión lo sólo hablaron agua de monasterio han dado pasos hacia adelante para repartir las sillas en la Mesa de la Cámara de Vallecas Javier Bañuelos

Voz 0861

01:08

en un hotel en secreto sin testigos sin convocar a la prensa sin avisar ni siquiera a su jefe Ignacio Aguado no había informado previamente a la dirección nacional de su partido de esta reunión aun que no les ha sorprendido porque sabían que este encuentro iba a producirse tarde o temprano este contacto en de Ignacio Aguado ir Rocío Monasterio es importante porque C's ha levantado formalmente su vetó a Vox al menos para dialogar y algo más el primer cara a cara entre Ciudadanos y Vox ha servido para apuntalar el pacto del reparto de la Mesa de la Asamblea de Madrid y garantizar que quede bajo una mayoría de derechas ciudadanos quiere la presidencia del Parlamento madrileño Xbox ya avisó que sólo les daría su apoyo si se sentaban hice lo pedían formalmente ahora está por ver si Ciudadanos corresponde y apoya cambio la entrada de Vox en la mesa lo más probable es que si de hecho el partido de Abascal ya tiene garantizado un puesto porque así lo ha pactado ya con el Partido Popular según las fuentes consultadas en esta reunión no se ha hablado del futuro gobierno en Madrid pero Vox avisa no han renunciado a nada