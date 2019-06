Las noticias de Aragón, 07:50 (10/06/2019)

quién me iba a decir que pasaría de curso quién me iba a decir que encontraría mi vocación

este lunes puede ser un día de espera en la negociación de los pactos en Aragón de momento PSOE y Partido Aragonés hoy no se van a poner a trabajar en la redacción del acuerdo de Gobierno que cerraron el pasado viernes Javier Lambán y Arturo Aliaga de hecho de momento el PAR no tiene un equipo negociador definido

Voz 10

03:38

no me sentaría a negociar en tanto en cuanto mantengo como socio preferente en una negociación abierta al Partido Popular Si a mí me llaman porque me quieren explicar entregar mostrar un documento yo cortésmente lo recogerá pero por supuesto no para abrir ningún tipo de línea de negociación