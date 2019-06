Las noticias de Cantabria, 07:50 (10/06/2019)

qué tal cómo están buenos días con cielos con nubes y claros amanece este lunes diez de junio en Santander lunes por delante con temperaturas en descenso con lluvias previstas a primera hora de la tarde ahora mismo en la capital de Cantabria tenemos once grados con esos nubes y claros cómo está el tiempo en Torrelavega Joaquín Díaz buenos días

hola buenos días al oro una foto muy similar hoy la misma temperatura once grados gracias Joaquín vamos a Castro Urdiales Santiago Redondo buenos días o Álvaro

hace así Santi por el resto de puntos más destacados de la comunidad en Potes tenemos por ejemplo a esta hora nueve grados en Reinosa el mercurio se va hasta los seis mientras que en San Vicente de la Barquera tenemos a esta hora de la mañana once grados para hoy como les decimos día poco apacible desde primera hora de la tarde momento en el que van a llegar las lluvias más que a esta hora de la mañana a las siete y cincuenta y uno Nos vamos a la DGT a la Dirección General de Tráfico cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de Cantabria qué tal buenos días

buenos días ahora en la red viaria cántabra afortunadamente el lunes muy tranquilo y apacible en toda la red viaria tanto en la red principal como en las vías secundarias encontramos en este momento que no hay condicionantes meteorológicos ni tampoco intensidad circulatoria así que como decimos días despejadas aprovechamos para recordarles al volante ya saben cero distracciones

la junta directiva del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria va a impugnar las instrucciones remitidas por la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud a los centros de salud que indican ahora ese enfermeras que tienen que ser ellas quienes atiendan a los pacientes que acuden sin cita a estos centros sanitarios una situación que ya están produciendo muchas incidencias en los centros de salud entre los pacientes es que aquellos usuarios que acuden sin cita son derivados a la enfermera de turno el problema surge cuando en realidad tienen una necesidad médica ya que son derivados al administrativo para ser citados de nuevo lógicamente los afectados no entienden este proceder ponen el grito en el cielo Marta Bustamante

Rocío Cardeñosa la presidenta del Colegio de Enfermería adelantado en la SER que van a impugnar las instrucciones recibidas ya que no respetan el acuerdo alcanzado entre el comité de huelga y el Servicio Cántabro de Salud en lugar a confusión sobre las competencias enfermeras

Voz 8

03:06

pues la intención lo que dice es que independientemente de lo que el paciente me esta siempre con la enfermera una vez que hayamos lo que está generando muchísima conflictividad y problemas en los centros de salud asientos agresiones y entonces nosotros hemos pedido yo te dio por escrito a la consejera ex gerente les hizo salud que retire esa instrucción a lo que sea dónde está lo que no porque volver el acuerdo o lo cual evidentemente lo que haremos ahora ella que sea publicado en el Boletín y ya es oficial el acuerdo agenda huelga es de dicha instrucción