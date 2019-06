Escucha las noticias de las 08:00 (10/06/2019)

Voz 1727 00:00 son las ocho las siete en Canarias muy buenos días con permiso de las negociaciones para formar gobierno hoy la SER les trae el testimonio de una mujer muy joven sometida a la misma presión a la misma humillación que la joven que se suicidó en Madrid hace dos semanas al difundirse entre sus compañeros de trabajo Un vídeo íntimo suyo sólo que en el caso que les cuenta la SER ella pudo salir adelante de ella diremos lo que se llama Ana que tenía dieciocho años que acababa de llegar a la universidad cuando su novio puso en circulación un vídeo íntimo un vídeo de ellos dos manteniendo relaciones sexuales

Voz 1 00:45 hay que cumplir la mayoría de edad

Voz 2 00:48 pues era una niña

Voz 1 00:49 entonces yo cuando me enteré de que me habían grabado sin mi permiso sin mi consentimiento y que lo habían enseñado ya llegas a pensar hasta que el hecho de grabar me sin permiso y sin consentimiento no estamentos hasta el punto decir porque lo tienes que enseñar porque los difundido porque quieres que la gente vea esas cosas

Voz 1727 01:10 pero si era para tanto como comprobó enseguida al ver la exhibición que hacía su novio de ese vídeo entre sus compañeros de universidad gente con la

Voz 1 01:18 que te cruzas todos los días si lo habrá visto sino la visto qué pensará cómo me habrá visto se estarán riendo de mí o lo típico debe ser grupos de amigos si están hablando están dando pagas tu por delante se ríen lo primero que se te pasa por la cabeza se están riendo de mí al final es una prisión muy insoportable

Voz 1727 01:36 se resistía a denunciar por vergüenza ella ella sentía la vergüenza no quién estaba cometiendo el delito y omega

Voz 1 01:43 oye yo no dije nada yo estuve como un mes pero por vergüenza de que de que nadie supiera que me había pasado a mí que no se hundía explote y se lo conté a unas amigas porque yo estaba lejos de mi familia me apoyaron mucho ir hacías a ellas yo di el paso de de poner una denuncia te ponen una denuncia de buscar ayuda psicológica de buscar ayuda en mis padres en pues en toda la gente que me rodea y ahí empezó lo que lo más duro

Voz 1727 02:11 la víctima convertida en culpable Los amigos de él presión

Voz 1 02:14 a llamadas Was a muchísimo aprecio con el que había puesto una denuncia uno de sus mejores amigos y ellos no lo veía tan exagerado ellos decían que no era para tanto que porque lo había anunciado que esto no era para tanto que no me había pegado que no me había tal

Voz 1727 02:32 hay que agradecerle Ana la Valentí al contar su caso porque no puede ser que sólo nos enteremos cuando una tragedia como la de Madrid recientemente nos golpea Ana encontró el apoyo enfrentarse a un presunto delito quienes relativizan ningunean el uso y el abuso por cualquier medio del cuerpo de la vida la libertad de las mujeres

Voz 3 03:06 en la Cadena Ser

Voz 0027 03:12 hoy es lunes diez de junio y esta madrugada la policía ha detenido a un hombre acusado de matar a tiros a una mujer de herida otras Toxo ha ocurrido Aimar en Aranjuez al sur de Madrid y no están claras todavía las circunstancias la mujer que ha muerto tenía treinta y cinco años

Voz 4 03:30 hombre lo han terminado deteniendo después de atrincherarse en una casa de la localidad de la Semana de la cuenta atrás para la constitución de los ayuntamientos y algunos parlamentos autonómicos

Voz 1727 03:38 la noticia saltaba noche ciudadanos levanta el veto a Vox ya se han sentado a negociar hace sólo unas semanas el portavoz de la Ejecutiva naranja

Voz 5 03:46 a haber negociaciones con voz tampoco ni con nacionalistas y ha sido el acuerdo de la ejecutiva y es lo que hemos defendido durante la campaña y lo que hemos estado defendiendo estos días

Voz 1727 03:54 bueno pues Ignacio Aguado y Rocío Monasterio se reunieron ayer un hotel casi en secreto

Voz 0027 03:59 una reunión que ha Manuel Valls le genera una gran preocupación según ha dicho el mismo en Twitter la contestado el otro fichaje de Rivera el diputado Marcos de Quinto que les reprocha que se olvide de la extrema derecha

Voz 1727 04:08 Nos iremos en directo a Londres donde hoy empiezan oficialmente las primarias del Partido Conservador los candidatos a suceder a Theresa May tienen hasta las cinco de la tarde para inscribirse en la carrera y el favorito

Voz 6 04:23 dos elipsis el libro tras Boris

Voz 1727 04:25 Johnson son ya amenaza con irse de la Unión Europea sin pagar la factura del Brexit de más de cuarenta y tres millones de euros esto Aimar en Brasil

Voz 0027 04:33 la prensa está publicando conversaciones que comprometen la imparcialidad del juez y los fiscales que metieron en la cárcel al ex presidente Lula da Silva el juez Sergio Moro hoy ministro de Justicia de Bolsonaro según estas conversaciones moros se dedicó a dar instrucciones y consejos a los fiscales para que armaron en la causa contra Lula Moro no niega mensajes tampoco el Ministerio público aunque dicen que están sacados de contexto

Voz 1727 04:58 aquí en España en Huelva estamos a esta hora en plena procesión de la Virgen del Rocío el salto de la reja ha sido a las dos y cuarenta y nueve minutos de la madrugada y allí sigue toda la madrugada Javier Márquez buenos días de nuevo

Voz 0694 05:13 buenos días Pepa San superaba a cinco horas de procesión todo hace indicar que ha superado el ecuador si todo discurre con normalidad no pueden faltar unas cuatro horas para que la Virgen vuelva a su ermita a raya a plena luz del día el paso está recorriendo la zona conocida como el eucalipto tal le queda la calle Almonte y la calle mover una procesión especial al tratarse de el centenario de la coronación de la Virgen previa a lo que será el traslado de la Virgen a el pueblo de Almonte al monte el próximo diecinueve de agosto dentro de la celebración del Año Jubilar que comenzó este sábado

Voz 1727 05:50 hoy el dueño y señor de la actualidad deportiva se llama Rafa Nadal él despierta con su copa de los Mosqueteros número doce y todos los demás despertamos con el ánimo bien alto Sampe

Voz 1161 06:01 todo un subidón doce Roland Garros para él con los que llega a los dieciocho Grand Slams se queda a dos del récord de Roger Federer que sigue siendo con veinte el más laureado de la historia tampoco Federer hubiera imaginado ganar veinte Grand Slam está en la actualidad no yo pero no eres joven no te puedes plantear todas estas cosas son hoy es su día a día ello pues no ha sido una decepción no estaba que dio de sí cuando las cosas que femeninos pasando próxima cita en la que el tenista español intentará acercarse a Federer Wimbledon antes del uno de julio donde el suizo es muy superior se ha impuesto en ocho ocasiones por La dos de Nadal

Voz 1 06:31 y el tiempo Jordi Carbó buenos días