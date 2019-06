Voz 1275 00:00 Laura Gutiérrez qué tal buenos días con tiempo estable arrancamos la semana en Madrid calor a medio día más prescrito por la mañana y pocas nubes ha ocurrido esta madrugada en Aranjuez

Voz 1 00:20 no quiso nada está noche en la calle

Voz 1275 00:24 feria Camí después de que un hombre haya asesinado a una mujer de treinta y cinco años ya haya dejado heridas otras dos mujeres todo apunta a una disputa familiar el hombre según confirman a esta hora fuentes de la investigación con los primeros datos en la mano era es el cuñado de dos de las víctimas la fallecida que Muerte de un disparo en el pecho y una de las heridas que tiene dieciocho años y que se encuentra grave en el hospital al que acudió por sus propios medios a las tres las disparó con una escopeta de caza desde la ventana de su casa a las tres estaban en la calle la tercera herida una mujer de cincuenta años que ha recibido un balazo en la pierna es la madre de la mujer fallecida el hombre se atrincheró en su casa desde donde disparó pero finalmente fue detenido por la Policía Nacional y está ahora mismo arrestado en comisaría a Félix de Paz ex jefe de guardia del uno dos veces

Voz 1957 01:10 yo una llamada en la localidad de Aranjuez de varios heridos por arma de fuego a nuestra llegada Nos encontramos tengo una mujer de treinta y cinco años en parada cardiorespiratoria unas cuarenta minutos de reanimación cardiopulmonar hizo jugosa continuamos su fallecimiento de hemos atendido también a una mujer de tiene cincuenta años con una herida por arma de fuego pierna izquierda que hemos trasladado a al hospital doce de Octubre estable

Voz 1275 01:37 lo dicho las primeras investigaciones apuntan una relación familiar entre el detenido y las víctimas es el humillado de la fallecida de la segunda mujer herida esto decía ayer por la mañana Ignacio Aguado de Ciudadanos antes de su reunión secreta por la tarde convocados

Voz 2 01:53 creo que hay tiempo suficiente para pactar unos buenos gobiernos a nivel municipal y también hay un poco más de tiempo para hablar de buenos gobiernos autonómicos sobre todo de que los ciudadanos tengan clara cuál va a ser la hoja de ruta cuáles van a ser las vías

Voz 1275 02:06 por las que va a circular la próxima legislatura hay tiempo para pactar pero no tanto mañana se constituye la Asamblea el sábado los ayuntamientos en las horas previas a una semana intensa el partido naranja apostado por la derecha roto el veto a Vox y no sólo se ha sentado a hablar con Rocío Monasterio la candidata de la ultraderecha en la comunidad sino que ambos partidos han dado pasos hacia adelante sobre la futura Mesa de la Cámara regional ciudadanos quiere la presidencia del Parlamento madrileño Ibex ya avisó que sólo les darían su apoyo si sesenta dan irse lo pedían formalmente y eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas está por ver si los de Rivera corresponden y apoyen a cambio mañana la entrada de la ultraderecha en la mesa donde Vox ya pactado un puesto con el Partido Popular todo esto mientras Ciudadanos pide al colectivo LGTBI que no les deje fuera de la pancarta en la manifestación del Orgullo titulares convertida ya Sarmiento

Voz 3 02:53 Cogam no les ha invitado a la cabecera de la manifestación porque Ciudadanos no ha firmado su decálogo que establece que no habrá partidos que pacten con la ultraderecha e Ignacio Aguado les pide que rectifiquen

Voz 1275 03:02 baratos a acogida ayer en la Feria de San Isidro el torero Román sufrió una herida de treinta centímetros en una pierna en sigue ingresado en estado grave tuvo que ser intervenido de urgencia en la enfermería de la renta

Voz 3 03:12 la Fiscalía pide cuatro años de prisión para una mujer por robar un Banic la acusada tasadora de arte pretendía subastar un cuadro por ciento sesenta y cinco mil euros pero fue localizado en Suiza el juicio comienza a las diez de la Audiencia Provincial

Voz 1275 03:24 la decena de jabalíes ahuyentado por el claxon de la Policía Municipal de Torrelodones la escasez de agua ha provocado que los animales tengan que acercarse al look urbano para subsistir

Voz 1161 03:38 en Hoy por hoy en baloncesto el Real Madrid puede meterse esta noche la final de la ACB Sampe buenos días buenos días Laura desde las nueve disputa el tercer partido de su semifinal al mejor de cinco en la Fonteta ante Valencia Basket con dos cero a favor de los de Pablo Laso si ganan estarían en la final en cuanto al fútbol esta noche en el Bernabéu cuarto partido de la clasificación para la Eurocopa España Suecia Sergio Ramos que tras la lesión del final de temporada en los rumores de su posible salida este verano vuelve al verlo

Voz 1897 04:02 pero yo siempre he tenido un recibimiento muy buenos mismas en mi casa no espero un grandísimo recibimiento y esperemos que se llena lo máximo posible al estadio porque a la afición para nosotros ya he dicho que es muy importante y cuanto más gente venga al Bernabéu mañana el partido mucho mejor no lo hará mucho más fácil no será a las nueve menos cuarto y él

Voz 1161 04:20 con labrada está a un paso de convertirse en campeón de la Segunda B ayer se imponía uno dos en el Sardinero al Racing de Santander coles de Borja Lázaro y David Prieto en el minuto noventa y uno este último el miércoles desde las nueve segundo partido de la final en el Fernando Torres

Voz 5 04:31 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes

Voz 6 04:34 en España patrocina ahora apunta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1275 04:41 nos acercamos de nuevo hasta las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1694 04:45 buenos días a esta hora situación muy complicada ahora punta de lunes mejora levemente la situación en las entradas a Madrid y persisten los problemas sobre todo en la M cuarenta Zona Norte vale Marín en ambos sentidos y también en la M50 en Alcorcón Boadilla sentido norte en la cabina del cómo se circula que hacer buenos días

Voz 1322 05:02 más que has de nuevo la hora con todas las entradas en plena hora punta seguir destacando retenciones de salida en la A2 eh ya desde la Avenida de América y sobretodo ya en aumento en la zona centro en la conexión de Delicias con la glorieta de Atocha también el eje Prado Recoletos sentido norte avenida de Menéndez Pelayo sentido Príncipe de Vergara o Cea Bermúdez José Abascal

Voz 1275 05:24 el tiempo que no se espera para este inicio de semana previsión Jordi Carbó buenos días buenos días tiempo soleado la mayor parte de horas con temperaturas

Voz 0978 05:32 parecidas a las de ayer ahora bien te sólo un poco fresco apenas se baja de los quince grados durante la tarde al sol miente sólo un poco cálido máximas alrededor de los veinticinco grados con muchas horas de sol como decíamos pero durante la tarde a ratos las nubes cubrirán el cielo sin más consecuencias y los próximos días no habrá cambios importantes tanto en las temperaturas tampoco esperamos situaciones de lluvia

minuto para llegar a las ocho vida de la mañana dieciséis grados ahora mismo