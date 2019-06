Escucha las noticias de las 09:00 (10/06/2019)

Voz 1275

00:44

no está claro que no sea violencia de género porque las circunstancias que rodean este suceso todavía se están analizando si está claro ya esa relación familiar entre el detenido y las tres víctimas las tres mujeres la fallecida de treinta y cinco años herida grave que tiene dieciocho son sus ex cuñadas y su ex suegra es la mujer de cincuenta años también herida con un disparo en la pierna son las hermanas la madre de la que hasta hace nada era la pareja del detenido según confirman fuentes municipales hacia poco que ella le había abandonado las tres les ha disparado desde la ventana de su casa con una escopeta de caza a las tres estaban en la calle y una de ellas la de treinta y cinco años ha muerto en el acto tras recibir un balazo en el pecho a la joven de dieciocho la más grave ahora mismo ha acudido al hospital por sus propios medios plan llevado con un coche particular hasta allí de cincuenta años fue atendida por el Summa con un disparo en la pierna también está en el hospital el detenido sigue hasta