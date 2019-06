Escucha las noticias de las 10:00 (10/06/2019)

además el Ayuntamiento de Aranjuez ha convocado un minuto de silencio este mediodía más cosas nuevos detalles de cómo se fraguó la reunión que casi en secreto mantuvieron ayer en un hotel Ciudadanos y Vox para tratar los posibles pactos postelectorales en Madrid la reunión se produjo después de la mediación de la candidata del PP de Isabel Díaz Ayuso por el temor a que la derecha no logre controlar la Mesa de la Asamblea regional Nieves hueco

Isabel Díaz Ayuso medió para que se sentaran a hablar los candidatos de Ciudadanos y Vox Ignacio Aguado hoy Rocío Monasterio medió para que el control de las decisiones de la Asamblea de Madrid no quede en manos de la izquierda Díaz Ayuso les advirtió que no sólo es importante olvidar los vetos sentarse y hablar de quién preside el Parlamento sino que es clave asegurarse la Mesa del Parlamento regional que tiene siete puestos de los que la mayoría debe ser para el bloque de la derecha hay que asegurarse esa mayoría hay por eso Isabel Díaz Ayuso les recordó que tienen que votar juntos mañana para controlar la Cámara regional está en juego nos dicen por ejemplo fuentes de la negociación la bajada de impuestos y eso no debe quedar bajo el control de la izquierda porque se negaría a bajarlos