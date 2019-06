Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (10/06/2019)

eh las personas que compren las sillas a través de de TEA que es la página que la que la empresa realiza la venta online pueden imprimir directamente desde casa sus sin justificantes de pago no tienen que ir a recoger luego que como saben el año pasado sí que tenían que pasar por casa del mapa a retirar el justificante esto ya no es necesario y sobre todo también de forma presencial como saben en la Casa del Mapa en en la plaza de de Zocodover

Voz 4

01:33

me gusta mucho pero muy bonita se ve Bolaño Abel nada me gusta mucho la verdad es que me gusta venir a verla