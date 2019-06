Las noticias de Aragón, 10:03 (10/06/2019)

Chunta Aragonesista está dispuesta a explorar un pacto con PSOE y con par para formar el Gobierno de Aragón pero siempre que se excluya del acuerdo a Ciudadanos el presidente de Chunta José Luis Soro ha pasado hoy por la rebotó chica por Radio Zaragoza sólo ha asegurado que está dispuesto a hablar con el PSOE pero que no tiene sentido mientras los socialistas no hayan descartado pactar con Ciudadanos

Voz 2

00:26

por supuesto que hemos dicho desde el principio que en Chunta Aragonesista con responsabilidad hemos actuado siempre seguí una posibilidad de reeditar el gobierno de PP Ciudadanos y Vox y también al Gobierno conciudadanos claro que nos sentaremos en este momento tendré ningún sentido yo creo que hasta que no ha aclarado si el partido socialista a cuenta o no con Ciudadanos pues no tiene mucho sentido sentarnos a hablar de qué vamos