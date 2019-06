Voz 1995

00:05

hola buenos días escuchando que pueblo que los vecinos no se saluden puede tener una explicación sencilla evitamos ciudades grandes redes personalizadas vivimos aislados con los cascos puestos inmersos en nosotros mismos pero a veces los vecinos no se saludan porque no me gusta y porque no se toleran en España se realizó por primera vez un estudio que intenta responder a esa pregunta qué grupos de personas no desearía usted tener como vecinos da preguntes en negativo uno es quién con quién no te gustaría tener como vecina lleva con muy buenos días