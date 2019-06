Las noticias de Asturias, 11:02 (10/06/2019)

Voz 0174

dos años de prisión la condena que pide la fiscalía del Principado para el dueño de un bar con licencia para música amplificada de la calle de la estación de Avilés por poner la música de forma reiterada por encima de los niveles permitidos esto habría provocado problemas de salud a sus vecinos una familia que vivía encima desde marzo de euros mil dieciséis la Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica It tres delitos leves de lesiones pide por el primero que se condene al acusado a dos años de prisión por cada uno de los delitos leves dos meses de multa económica la vista oral se celebra hoy en el Juzgado de lo Penal número dos de Avilés y el precio medio del coche de segunda mano en Asturias se ha situado en mayo en diecisiete mil sesenta y un euros lo que representa una subida del once coma cuatro por ciento respecto al mes anterior según muestran los datos del portal de motor España Coches punto net son las once y cinco minutos de la mañana