Las noticias de Catalunya, 11:02 (10/06/2019)

qué tal día factible lo voy a provocar Shi estas prendas las últimas publicadas poco deseado en la primer trimestre pasarán a Osasuna le han escuchan concreto Un sin hipotecas impagadas Sandra tuit Undi Nou Parcent la funda Art ayuda de aparcamiento al Hugué a una quincena de las comarcas de Girona cantidad hay que tener un soporte al mes de mes no que ya fuera echan a otro

no son familias dos Sarver según también un hábitat muy Luque social al directo a la Fundació Ser si es Lluís Puig Damon

dan buena que me San comment Chatham treinta familias pero cada mes Annan Irán incorporan fins arriba a una veintena

Voz 2

01:08

yo no mes ha dado líder de Esquerra Republicana al Congreso de los diputados Gabriel Rufián considera antinatural Alcaldía dada su cada representas y declaraciones a Radio Nacional de España no podía más culta que ocasión una cifra las ha Consellerías de salud estrenarán a uno o a París Luis Sidi entre los que tienen que ser pagadas mes gris detrás la vida que no pas a a a otras personas están entra Richards esta información arribó a la son sin minuto matí