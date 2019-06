Escucha las noticias de las 13:00 (10/06/2019)

es la una mediodía en Canarias el Gobierno en funciones responde a la pretensión que les hemos contado esta mañana en la SER de Pablo Iglesias de estar al frente de una vicepresidencia de carácter social dentro de un gobierno de coalición de PSOE Podemos la ministra de Trabajo Magdalena Valerio Valerio dice que respeta la petición pero recuerda que la decisión final no depende de Iglesias Morón

parece bien que a Pablo Iglesias le le preocupe la temporalidad y le ocupen los problemas sociales no me resulta extraño pero vamos realmente quién tendrá una vez que se produzca la investidura decidir hay quien forme parte de su Gobierno se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón en estos momento presidente de este país en funciones

el ex presidente de Baleares Jaume Matas acepta cuatro mesas de cárcel por fraude prevaricación en el intento de amaño para adjudicar el mayor hospital de las islas sin embargo durante el juicio ha rechazado delitos de tráfico de influencias Palma Lucía Bórquez

Matas está de acuerdo con el relato de los hechos que hace la Fiscalía pero considera que no implican la comisión de un delito de tráfico de influencias Anticorrupción le acusa de conceder un contrato de forma irregular a una empresa de confianza de intentar influirá en la mesa de contratación para que adjudicara la construcción del hospital a la empresa OHL del ex ministro Juan Miguel Villar Mir la Fiscalía reclama un año y cuatro meses de cárcel y treinta y un millones de euros de multa para Matas sus subalternos han conformado con penas menores de cárcel a sustituir por multas

están todavía viajando desde el noreste sirio y aunque los gobiernos de ambos países no lo han confirmado diferentes fuentes si lo hacen en medios franceses y holandeses doce de los menores irán a dos a Países Bajos en ambos casos según los responsables del autogobierno kurdo en esa región de Siria ha sido a petición de los países de acogida aunque no hay datos oficiales de cuántos menores están en esta situación en Irak y Siria Se calcula que pueden ser al menos varias decenas en algunos casos son sus familiares aquí los que les buscan para sacarles de los campos en que las autoridades kurdas iraquíes han encerrado a las familias vinculadas a es

qué tal Paco muy buenas tardes no se va a llenar el Bernabéu España Si gana hoy sería primera de grupo además dejaría una ventaja importante sobre Suecia que es la segunda favorita recordemos clasificándose para la Euro dos mil veinte en principio De Gea en portería laterales para Carvajal y Jordi Alba pareja de centrales para Sergio Ramos e Íñigo Martínez centro de campo para Busquets Parejo e Isco y arriba Aspas Rodrigo Asensio gracias

Voz 3

04:23

la cifra es e increíbles que no no me gusta decirlo prosigue la aquí parece increíble y uno tiene que ser consciente de ello vivo de del día a día y feliz haciendo lo que hago y sin