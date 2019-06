Escucha las noticias de las 14:00 (10/06/2019)

No hay resultados

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias José Antonio Marcos es muy buenas tardes va a ser difícil casi imposible que consigamos escapar estos días del cruce declaraciones políticas en las horas decisivas para conocer con qué apoyos contará Pedro Sánchez para su investidura o cómo se configurarán los ayuntamientos y comunidades surgidos de las elecciones del veintiséis de mayo el PP se reafirma como partido de oposición y sólo eso así de claro lo dice el número dos de Casado Teodoro García Egea pensando seguramente en los amagos de abstención en la investidura que han deslizado Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso la candidata a la presidencia de Madrid

Voz 2 00:53 el Partido Popular no es un partido bisagra ni lo ha sido nunca ni tiene vocación de ser un partido bisagra cierro la puerta de aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente con alguna modificación de nuestra posición es más el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez

Voz 1018 01:17 ciudadanos tampoco está pues facilita las cosas a Sánchez a pocas horas para las reuniones convocadas por el candidato a la presidencia mañana en el Congreso dice Villegas que superioridad pasa por marcar su proyección en ayuntamientos y comunidades lo de Vox en Madrid ayer no fue una negociación a pesar de las apariencias y no se descartan otros encuentros similares

Voz 1089 01:34 esta reunión se encuadra en esa normalidad cortesía institucional que no hubo ningún tipo de negociación para un acuerdo de de Gobierno es lo que en ciudadanos votamos en nuestra ejecutiva que no habría gobiernos tripartitos Zenobia gobiernos para tres y por lo tanto no sé si se va a producir algún encuentro en ese sentido

Voz 1018 01:56 sí o no a Vox le ha faltado tiempo para pedir a la formación de Rivera que les deje el territorio de la derecha libre a ellos y al PP que se abstengan en la investidura Sánchez

Voz 1046 02:05 más que el Partido Popular yo creo lo lógico sería que se que se hubiera ciudadanos aunque es el partido más cercano al Partido Socialista yo sí creo que sería bueno para España eh yo antes de que el PSOE se ponga de acuerdo con separatistas ir Icon comunistas por preferiría que lo hiciera por un partido como Ciudadanos que no voy a calificar pero que está

Voz 1018 02:25 menos alejado en estas posiciones filtraba a Pablo Iglesias que vuelve a la carga considera de ser ministro llegado el caso incluso vicepresidente para políticas sociales apuntaba la idea en Televisión Española la ministra Magdalena Valerio la más directamente afectada por los planes de líder de Podemos Blair dice que no se ponga estupendo

Voz 3 02:41 a nosotros lo que nos interesa lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derecho social

Voz 4 02:48 les Manon me parece bien que a Pablo Iglesias le ocurre le preocupe la temporalidad y le preocupen los problemas sociales no me resulta extraño pero vamos realmente quién tendrá una vez que se produzca la investidura decidir hay quien forme parte de su Gobierno se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón

Voz 1018 03:10 es decir el número tres del PSOE José Luis Ábalos está explicando los planteamientos de partida de Pedro Sánchez en las negociaciones de investidura generosidad altura de miras Inma Carretero

Voz 0806 03:18 sí redobla la presión el PSOE advirtiendo del riesgo de repetición de elecciones es importante que los españoles sepan que sino hay alternativa viable el camino son nuevas elecciones eso obligaría José Luis Ábalos a volver a votar las urnas tienen memoria ha respondido además que la gobernabilidad de España no pasa por lo que ocurra en Navarra y sobre la vicepresidencia que pibe Pablo Iglesias asegura Ábalos que no habría debate si sumaran mayoría absoluta pero eso no se produce en este momento contigo

Voz 1018 03:43 va respondiendo Ábalos sin esta rueda de prensa sí creen que se podría dar el caso de algunas directo Ferraz a todo esto los pensionistas viven recordar que sus reivindicaciones siguen ahí han vuelto a manifestarse en Bilbao convocada lunes y amagan con hacerse notar el próximo sábado sobretodo en los municipios vascos cuando se constituyan los nuevos ayuntamientos

Voz 5 04:03 así está previsto no hay una lista precisa todavía pueblos que vayan no pero sí hay bastantes pueblos que hacerse presente en los plenos de constitución también hombres catorce

Voz 1018 04:22 tenemos una noticia de última hora se investiga el asesinato de una mujer en Valencia lo que puede ser un nuevo crimen machista que de confirmarse elevaría a mil el número de víctimas mortales desde que existen registros Juanma Graner

Voz 1217 04:33 a esta hora sigue la Guardia Civil trabajando en el lugar muy cerca de Valencia han por a playa el cadáver de una mujer de veintinueve años ha aparecido en su domicilio con signos evidentes de violencia la vivienda olía fuertemente a Gas quién era su pareja de hecho desde hace cuatro años un hombre de cuarenta y nueve años y con evidentes signos de auto lesiones cuando han llegado los agentes de la Guardia Civil ha aprovechado ese momento para lanzarse por la ventana ya fallecido a continuación una mujer de veintinueve años evidentes signos de violencia su pareja como digo se ha suicidado además un hombre

Voz 0202 05:03 mató a tiros a una mujer en Aranjuez hiere de gravedad a otras dos las víctimas son es familiares del agresor quién ha sido detenido tras intentar atrincherarse en la casa donde se escondía de una orden de detención en vigor por tráfico de drogas

Voz 0325 05:15 la víctima de la difusión de un vídeo sexual describe su calvario en la serie denuncia que recibió presiones de los amigos de su ex pareja que finalmente fue condenado a dos años de prisión la policía investiga a diario cientos de casos de acoso a parejas y ex parejas con vídeos sexuales como

Voz 1018 05:28 pues una de cada cuatro varones inician

Voz 0202 05:31 consumo de contenidos pornográficos antes de los trece años el primer estudio con datos contrastados en España rebaja a los ocho años el primer acceso a la pornografía debido a la familiaridad de las pantallas

