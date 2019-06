a menos de veinticuatro horas para que se constituya la Mesa de la Asamblea siguen los contactos entre los partidos el PP quiere reunirse esta tarde y de forma conjunta con Ciudadanos y Vox para pactar la composición de la Mesa de la Asamblea un órgano clave para la tramitación de las leyes la candidata popular Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a hacer presidente de la Cámara el diputado de Ciudadanos Juan Trinidad unas concesiones que Ayuso no descarta extender a las negociaciones de gobierno con tal de llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid

por cierto que la actual Mesa de la Asamblea de Madrid se acaba de reunir a raíz de una queja de Rocío Monasterio la candidata de Vox ha enviado una carta denunciando que su grupo había sido discriminado en la colocación provisional de los escaños al final tal y como exigía monasterio podemos ahí unidas Unidas Podemos Más Madrid han sido relegados a la segunda y tercera fila del hemiciclo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inhabilitado para ejercer cargo público durante tres años al magistrado Juan Antonio Toro acusado de revelación de secretos y prevaricación imprudente por facilitar información sobre una investigación al ex presidente de la Federación Española de Val de baloncesto a quién no era parte en ese procedimiento penal Alfonso Ojea

el magistrado que fue juzgado hace unas semanas recibe esa condena al considerarle responsable de un delito de prevaricación imprudente en concurso con un delito de revelación de secretos el fallo señala que no sólo facilitó documentos de un procedimiento penal a una persona que no formaba parte de esa investigación sino que esos documentos fueron luego publicados en un medio informativo tras desarrollarse la vista oral y analizarse las pruebas presentadas la sala de lo penal civil del alto tribunal madrileño ha llegado a la conclusión de que no se trata de faltas disciplinarias sino más bien