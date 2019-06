Las noticias de Andalucía, 16:03 (10/06/2019)

Ciudadanos se sienta a hablar con todo el mundo otra cosa es que pueda llegar a acuerdos con todos porque cuando hablamos de programas hablamos de posicionamiento en determinadas materias pues lógicamente de un distanciamiento que no nos permite el poder llegar a acuerdos con determinadas fuerzas políticas

Voz 3

01:02

los acusados les secuestraron para saldar una deuda obtener información según el fiscal lo golpearon de forma contundente pero al no conseguir lo que pretendían fueron a la casa que compartía con su novia embarazada y la hija menor de esta tenían como propósito acabar con la vida de los tres pegaron un tiro a la menor y aún con vida al arrojaron una fosa séptica en el cuarto de baño de apenas dos metros de profundidad a la madre le dispararon cinco tiros en la cabeza y acto seguido dispararon por la espalda allí en el cráneo al narcotraficante organizaron una barbacoa en el patio de la vivienda con la música muy alta para no levantar sospechas al poco tiempo llegaba una empresa cementera contratada con antelación para tapar el agujero pero fue el pollito quién usó la manguera de hormigón para que no pudieran ver cómo sellaba la fosa donde fueron localizados los cuerpos