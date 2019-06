Escucha las noticias de las 16:00 (10/06/2019)

la mujer de veintinueve años presentaba signos de violencia por arma blanca podría llevar fallecida varias horas desde anoche su pareja un hombre de cuarenta y ocho años ha fallecido después de saltar por el balcón de la vivienda presentaba auto lesiones en la muñeca hay se habría clavado un cuchillo antes de saltar al vacío han sido la jefa y la madre de la mujer las que han alertado a la Policía cuando esta mañana no ha ido a trabajar a una horchata hería de la localidad de playa han presentado en las dependencias de la Policía Local para denunciar los hechos

el Tribunal Supremo considera que determinados aspectos de la Ley de Extranjería merecen el calificativo de norma oscura así lo refleja en una sentencia relacionada con la prorroga de una residencia temporal el caso no se lo cuenta Alberto Pozas

el Supremo resuelve el caso de un hombre extranjero que vivía en Alicante ya que se negó la prorroga para seguir en nuestro país tenía entonces un hijo menor de edad a su cargo los jueces del Supremo critican con dureza esta decisión dicen que no sólo afecta negativamente al recurrente sino que incluso perjudica aún menor de edad a su hijo

les excepcionales persisten una sentencia en la que los jueces lanzan un dardo a este artículo clave del reglamento de dos mil once de la ley española de extranjería dice que es una norma oscura que lleva a la confusión ya respuestas distintas por parte de distintos juzgados

Voz 1

02:06

en el Partido Popular no es un partido bisagra ni lo ha sido nunca ni tiene vocación de ser el partido bisagra cierro la puerta de de aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente en alguna modificación de nuestra posición es más el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez