Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (10/06/2019)

vamos a formar al profesorado para que no quede no actúen ya puntual lo que queremos es que la actividad se convierta en una dinámica necesaria ir automática toda clase de educación física se conviertan en una herramienta de integración de inclusión en la sociedad la que vivimos

Voz 1238

00:53

además el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha rebajado a la mitad la multa de seis mil euros que la Confederación Hidrográfica del Segura impuso al Ayuntamiento albaceteño de Le Tour por usar en dos mil quince para consumo humano agua no autorizada por este órgano de cuenca agua procedente de la fuente de Tovar que fue enviada a las pedanías Cortijo de María Tovar de arriba abajo el to Baricco y Cortijo Parras finalmente tendrá que pagar tres mil euros de multa y deportes el Albacete Balompié ha hecho oficial los precios de las entradas para el partido de vuelta de las semifinales de playoff de ascenso a Primera que disputará el domingo ante el Mallorca y en el que tendrá que pasar por taquilla a los abonados los socios podrán adquirir entradas a precios reducidos que van de los diez euros en cualquier zona del campo para los que tienen un abono de temporada a los quince para los que se sacaron el de media temporada el resto dispondrá de entradas que van desde los veinte euros en goles a los treinta y cinco en Preferencia más noticias en SER Castilla La Mancha punto com