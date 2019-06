Las noticias de Castilla y León, 16:03 (10/06/2019)

Voz 2

00:20

el PSOE caben templo no es del año dos mil diecisiete haría muchísimas personas que lo tenían recolección este año sí que hay recolección aunque hay que reconocer que nuestra zonas es muy mala pero no es el año de la sequía de los mil diecisiete sí que es cierto que hay provincias en las que ha Nana cosecha está algo mejor que se podría salvar expulsión vamos a estrenar algo mejor cosecha Si las calores no no no poco fue el fin de semana pasado Se mantiene unas temperaturas que estamos teniendo estos últimos días pues el poco grano que haya pues podrá madurar algo mejor