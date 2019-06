Escucha las noticias de las 17:00 (10/06/2019)

es por el tipo de combustible básicamente se sabe que las que ustedes utilizan el fuel de más baja calidad básicamente por un tema de costos recordar que cuando llegan a puerto muchísimas veces chavales que más tienen los motores continuamente marcha porque siguen dando servicio a sus clientes que se quedan en en el Barcoj no visitan la la isla igual que tienen que tener algunos servicios en funcionamiento por tanto los motores siguen funcionando de aquí esa petición que se está haciendo desde diferentes entidades ecologistas de ámbito estatal en el Estado español pero también en Francia y otros países de la Mediterrània en que se se declare zona AECA es una zona de emisión de contaminantes de control de emisión de contaminantes que les obligaría a reducir por mucho lo que son las emisiones sobre todo de dióxido de azufre que son una de las más perjudiciales que emiten este tipo de combustión de cuál

Voz 3

02:01

vuelvan a votar el Partido Popular no es un partido bisagra el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sanz