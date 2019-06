buenas tardes semana clave en la que empezaba hoy para el futuro de los ayuntamientos de la región el próximo sábado se constituyen los consistorios y las conversaciones se intensifican en aquellas localidades donde todavía no están claras las posturas esta mañana encuentros en Cáceres Badajoz entre el PSOE y Ciudadanos en juego las dos principales ciudades de la región ya hay algunos ayuntamientos como el de Villafranca de los Barros que cuentan con acuerdos en este caso entre Ciudadanos y el Partido Popular por su parte el PSOE de Extremadura pide sensatez a ciudadanos que escuche a los ciudadanos que pidieron el cambio en las urnas Juan Antonio González es portavoz socialista

Voz 3

00:39

al ciudadano le pedimos que sea sensato iré pedimos que sean autónomos de las decisiones que se puedan tomar en Madrid porque si no estarían suplantando la voluntad de los extremeños ideas extremeñas ciudadano tiene que pensar en clave extremeña tiene que ser autónomo y no puede pensar en clave de lo que le interese al señor Rivera o de lo que no le interese