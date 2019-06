Las noticias de Galicia, 17:03 (10/06/2019)

conocemos país respetando aquel es candidatos que obtuvieron las listas más votadas digo espero que Partido Socialista respeto su partido socialista o respeta será todo Bicing se lo su partido Socialista no respeta en Ton será responsabilidad del Partido Socialista

si se van perfilando los gobiernos de las ciudades en Santiago el BNG ha decidido no entrar en el del socialista Xosé Sánchez Bugallo escuchamos a su portavoz Goleta San Martín

Voz 4

01:08

la producción de Santiago acaba de fallar no recibimos con Clarés entendemos que es un mensaje que Benegas se sitúe no oposición un oposición constructiva no hubo oposición que zaga ese sedimento de esa valoración verlo con propuestas en positivo han gobernó en minoría que desglosa perspectiva de qué políticas quiere Face Time que demostrar Lew Camiño nun que vais seguir en los próximos meses a partir de ahí pues iremos hablando iremos dialogando