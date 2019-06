Las noticias de Navarra, 18:02 (10/06/2019)

el PSOE no descarta gobernar en Navarra gracias a una abstención de Euskalherria Bildu con la que no negociará en ningún caso José Luis Ábalos secretario de Organización socialista ha dicho además que el apoyo de UPN a Pedro Sánchez podría suponer la retirada del apoyo del PNV

Voz 4

01:06

vaya sorpresa así que este fin de semana no hablaba yo con ellos ya sabes que algo al día la verdad que cosas como ésta son las que te hace sentir que ha merecido la pena todo esos treinta años no desde desde que empezamos a arbitrar si no sería por por mis padres ni mujer pues evidentemente no hubiera llegado aquí