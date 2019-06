Las noticias de Cantabria, 18:02 (10/06/2019)

contando la Guardia Civil de Polanco va a intensificar las actuaciones contra la ocupación de viviendas a petición del propio Ayuntamiento dice que para solucionar problemas de convivencia y evitar los enganches ilegales de Lucía agua en el término municipal de Polanco hay urbanizaciones enteras que están vacías Ikea acumulan más de ciento cincuenta inmuebles en los que no vive nadie se construyeron llegó la crisis las promotoras entraron en concurso no tienen dueño en algunas de ellas como en mar ya ni siquiera entran a ocupar las viviendas porque ya no queda nada hace años que se llevaron incluso las calderas lo asegurado su alcaldesa la alcaldesa en funciones de Polanco Rosa Díez

bueno urbanizaciones completar el con viviendas vacías y ahora mismo reflejada lo que estaba completamente vacía tenemos dos eh pues del orden de unas cuarenta viviendas en cada una y luego también hay otras en las que conviven los propietarios legítimos con con los que si me que me los las viviendas que no está o porque no que están vacías que no sean vendidos pero en todo el municipio sí que hay bastantes más viviendas vacías porque por ejemplo en mar tenemos también otras dos urbanizaciones que están completamente vacías lo que pasa que en algunas de ellas ya se lo han llevado todo Hinault puede entrar a vivir porque calderas y nada es lo que ha llevado ya todo hace años