ciudadanos dispuesto ahora que Vox entre en la Mesa de la Asamblea después de esa reunión secreta entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio este domingo ahora la formación naranja quiere garantizarse la presidencia de la mesa donde el impuesto a la formación de extrema derecha me en Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861

00:19

qué tal buenas tardes hasta ahora Ciudadanos no había despejado esa incógnita ni en público ni en privado la formación naranja confirmaba si apoyaría o no la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea de Madrid ahora dicen que sí según fuentes de la dirección nacional Ciudadanos estaría dispuesto a que el partido de Santiago Abascal ocupe uno de los siete puestos de la Mesa del Parlamento madrileño para que eso ocurra los veintiséis votos de ciudadanos son imprescindibles los contactos ahora mismo están en punto muerto hace poco más de media hora Isabel Díaz Ayuso ha llegado en coche aquí a la Asamblea de Madrid los encuentros en privado se van a mantener durante toda la tarde pero no será a tres bandas como pretendía el PP sino por sepa