Las noticias de Galicia, 18:02 (10/06/2019)

a pierde su primer intento de solventar por la vía administrativa la demanda presentada contra ella por la Fiscalía por cobro abusivo de los peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande el Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra ha desestimado la alegación de la concesionaria qué buscaba que la demanda se tramitará por la vía administrativa y no por la civil según el juez la actividad de la explotación de una autopista es de carácter comercial lo que implica que las relaciones con los usuarios son de carácter estrictamente privado por lo que las incidencias en esa relación se ciñen a la esfera civil Hinault al administrativa y otro pronunciamiento sobre la actividad que en Galicia arrancará el miércoles la consellera educación Carmen Pomar ha abogado por tomar medidas que faciliten la igualdad de oportunidades pero no aclara qué medidas

Voz 0585

00:52

vienesa independientemente de esta danza he da conclusión de estas danzas que que tenían lugar a principios de curso no sé en en Galicia seguimos Se elaborando una especie de Plan no a través de este análisis para elevar a cabo medidas que faciliten o que de alguna manera una propuesta Madrid dos que queremos facer puede ser que os resultados sesión a prueba única o no