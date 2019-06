Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (10/06/2019)

poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte donde no se descarta algún chubasco aislado temperaturas sin cambios importantes Fin de la cita buenos días si bien el día según Aemet ahora entre diecisiete y veinte grados en Castellón Valencia Elche y Alicante al mediodía veintiséis de máxima en Castellón y Alicante veinticinco en Valencia y veintiocho en Elche antes de meternos en la abultada crónica de sucesos antes de recordar de lo que hablábamos hace un año en apenas medio minuto en la voz de sus protagonistas lo penúltimo de la negociación del nuevo votan y digo lo penúltimo porque la última reunión acabó bien entrada la madrugada sin que haya trascendido si por fin hay acuerdo total sino cuáles son los flecos que quedan lo penúltimo digo es con mejor son buenas intenciones escuchamos al socialista Manolo Mata a Águeda Micó de Compromís a Antonio de Podem ya Ignacio Blanco de Esquerra Unida

presionarán ese Biden que no es fácil

Voz 2

01:22

estamos convencidos de que si todos ponemos de nuestra parte llegar a un acuerdo in os vamos a dejar la piel por por conseguirlo eso estamos hacemos salvo que no siempre las cosas es pero yo de Mané agrega en la voluntad de falsa en que me conseguir el millón a corto de la ciudadanía valenciana