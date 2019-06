Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:50 (10/06/2019)

en estas últimas horas de negociación para conformar el nuevo Concha hay muchas de las miradas están puestas en la coalición con que concurrieron juntos podemos y Esquerra Unida puesto que es la gran novedad con respecto a lo ocurrido hace cuatro años Is que ahora legítimamente quieren pasar de apoyar al Gobierno valenciano desde fuera a estar integrados con mando en plaza sin embargo a pesar de estar en todo su derecho y hacerse valer como fuerza imprescindible tengo la impresión que están confundiendo un poco los términos para empezar con su representatividad la suma de ambas formaciones perdió casi la mitad de los votos Hi5 de los trece escaños que obtuvo Podemos la pasada legislatura son la sexta y última fuerza política en Les Corts con menos representación incluso que Vox por tanto deberían pensar hasta qué punto están legitimados para exigir un montón de puestos y condicionar muchas políticas las valencianas y valencianos les han dado un papel trascendente que deben interpretar sin pasarse ni quedarse cortos si no quieren que se les acabe volviendo como un boomerang por cierto antes de entrar el Consell piensen que formar parte de un Gobierno implica también lealtad y corresponsabilidad para todos los socios cada uno en su papel del Gobierno de oposición al mismo tiempo es como intentar mezclar agua y aceite

Voz 2

02:29

