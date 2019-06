No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hoy por Hoy de Extremadura salía

Voz 2 00:05 eh

Voz 3 00:10 buenos días lunes diez de junio comienza la semana semana la que se van a constituir los ayuntamientos será el sábado la citas semana clave por tanto en la que se hablará mucho de pactos y movimientos que ya se van conociendo este fin de semana conocíamos los primeros acuerdos municipales tras esos comicios del veintiséis m en aquellos municipios donde la formación de gobierno está en el aire o Correa en el caso de Villafranca de los Barros la Agrupación Municipal de Ciudadanos el Partido Popular llegan a acuerdo programático del Gobierno para constituir la corporación municipal Gobierno dos que desbanca de el Ayuntamiento pacense a los socialistas tras más de treinta años de gestión al frente con el histórico dirigente socialista Ramón Ropero y de otro lado los candidatos de Ciudadanos en las alcaldías de Cáceres y Badajoz que se van a reunir esta semana en Cáceres será hoy con los miembros de la candidatura municipal del PSOE para abordar la formación de los gobiernos en ambas localidades Ciudadanos en Cáceres presentarán los socialistas veinticinco peticiones sobre la ciudad que catalogan de irrenunciables y desde el Partido Socialista cree en esta complicada la posibilidad de un acuerdo aunque advierten que todavía hay partido la reunión que dará comienzo a las diez y queda aún por sí en dar a conocer y por dar comienzo las negociaciones en en ciudades en localidades como Almendralejo Navalmoral de la Mata queda conocer finalmente qué formación estará al frente de las mismas donde el Partido Socialista fue la lista más votada en las pasadas elecciones municipales y todo como decimos con la mirada puesta en el próximo fin de semana el quince de junio la fecha elegida para la conformación de los Consistorios semana por tanto clave en lo que a ese aspecto se refiere en una semana que comienza dejando atrás un fin de semana negro y trágico en las carreteras siete accidentes dejan un balance de tres personas fallecidas doce heridos algunos de ellos en estado grave a un hombre de cincuenta y tres años de edad fallecía el sábado cuando circulaba con su moto cerca de la localidad de Moraleja al colisionar con un turismo en el kilómetro ciento uno de la carretera x ciento ocho también en monasterio en Badajoz en una pista de tierra entre Monasterio ICA la perdía la vida el sábado por la noche un varón de cuarenta y seis años tras una salida de pista se suma todo ello en caso de nuevo accidente laboral un agricultor de sesenta y nueve años que fallecía tras quedar atrapado debajo de un tractor un accidente también de autobús en membrillo en la provincia de Cáceres ocurrió a primera hora de la mañana el sábado y dejaba nueve heridos de diversa consideración entre ellos dos menores una mujer de setenta y uno años la peor paradas el intervino en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz de traumatismo ocular fueron dados de alta ayer todos excepto una mujer de sesenta y cuatro años ingresada en el Hospital Universitario de Cáceres en observación y que probablemente según información del SES recibirá el alta

Voz 4 02:53 y sobre las siete el accidente

Voz 3 02:55 con más heridos como decimos en autobús con destino a Fátima en Portugal que se salía de esa carretera Nacional quinientos veintiuno a la altura de membrillo es parte de lo que nos deja el balance de un fin de semana donde también un ciclista de sesenta y cuatro años se caía el sábado en capilla tras colisionar con un animal en la carretera que une la localidad con Garnett no acaba ahí el capítulo de sucesos en este arranque de semana porque el dispositivo especial de Cruz Roja con motivo de la fiesta de los Palamós ha dejado un total de noventa y dos asistencias y entre ellas destacan la atención a dos menores de doce y quince años por intoxicaciones etílicas y la Policía Nacional lo venimos contando en Messi la medida un presunto caso de agresión en un conocido de tránsito ha dado parque de la ciudad una agresión de carácter leve con arma blanca una mujer de treinta y cinco años se desconocen más detalles del suceso según ha informado la Policía Nacional a la sede está abierta la investigación escuchamos al subinspector de la Policía Nacional Badajoz al puro marketing

Voz 5 03:50 sí bueno hemos recibido una denuncia juzgar venció por uno a cada una un parte de Mérida y el treinta y cinco años una lesión le viene a mano

Voz 3 04:00 los propios usura por favor

Voz 6 04:03 no paras del posible autor cosa de la

Voz 3 04:05 pasó el pacto la semana que comienza igual que acababa en lo que a la huelga de los trabajadores de edad se refiere porque afrontan su segunda semana de huelga indefinida con un seguimiento hasta ahora cercano al cien por cien y sin bienes visos de poder llegar a un acuerdo con la empresa en el campo representantes de UGT en la empresa les han rubricado un compromiso de aplicación del laudo arbitral con la actualización de los salarios de los jornaleros de la fruta a cuarenta y seis con treinta y cuatro euros se compromete a abonar también antes del próximo jueves trece de junio los atrasos correspondientes generados por la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional con efecto retroactivo desde el uno de enero de dos mil diecinueve con lo que en un principio el conflicto generado por la aplicación de ese salario que llevó el pasado viernes a paros en varias fincas por parte de jornaleros ya parece estar en vías de solución

Voz 7 04:49 no vamos a escuchar a Alberto Franco hablar de

Voz 3 04:54 yo en el caso de que algún cable

Voz 8 04:57 las dos mil ciento cincuenta euros de cada vez más inacabada pisando área tiro porque nos hace hundiendo el otro pues no no pensé que es que ver a ellas externas cara donde comimos sólo un euro la compleja complemento tanto antivirales tu agrio penosidad toxicidad no se pueda ver área viene sabe

Voz 3 05:20 bueno pues escuchábamos Alberto flanco desde Comisiones Obreras desde organizaciones y sindicatos como él pondrán en los próximos días en marcha una página web en el marco de la campaña que bajo el nombre que note la joven los trabajadores podrán así comprobar si la aplicación del Salario Mínimo está recogida en su nómina en la principal queja cuentan desde el sindicato es la relativa en materia de pluses de complementos bien deportes crece el mito la leyenda al gigante de Rafa Nadal tras su nueva victoria en Roland Garros Extremadura celebra también de esa victoria y felicita al tenista hay al margen de ello el fútbol extremeño que ha vivido este fin de semana dos grandes encuentros en la Extremadura que despedía la temporada con un empate en Mallorca el equipo de Almendralejo que rendía homenaje a José Antonio Reyes fallecido en accidente de tráfico hace algo más de una semana Laporta diecinueve del estadio Francisco de la Hera llevará para siempre su nombre hablaba de

Voz 9 06:09 yo el entrenador del Extremadura Manuel Mosquera Ollero el día también para que la gente también pensarse en el Nos Junta hacemos pensando en él como dije yo siempre me quedaré con su permanente sonrisa de todos los días bueno pues nos quedará en la memoria era un día era un día siempre que al final

Voz 3 06:26 pues así hablaba de ello y ha dado comienzo ya la retirada de los asientos del Francisco de la Hera contará con todos nuevos la próxima temporada los primeros retirados se marchan a Montijo Gray en cuanta las semifinales de ascenso a Segunda División B el Moralo se veía las caras con el Linares importante victoria por dos a cero para el equipo extremeño la vuelta será en Linares José bien cuando al tiempo en una semana que comienza con cielos poco nubosos con algunas nubes altas y temperaturas sin cambios termómetros que van oscilan entre los once y veintiocho grados en Badajoz nueve en Mérida doce veintisiete en Cáceres así comenzamos esta semana primera portada informativa desde el lunes en el que es Extremadura va a celebrar el Día de Portugal con actividades artísticas cine literatura música y gastronomía en varias ciudades de la región y también en el país luso durante todo el mes de junio y hoy se va a subastar en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres a partir de las diez Un total de doscientas veintisiete armas que han estado previamente expuestas en las instalaciones de la Guardia Civil en Cáceres hacen en una bolsa

Voz 1506 07:23 el móvil la cartera una mochila ropa limpia todo ello tribunas has pues las Champions Home

Voz 7 07:29 el hornos amigo

Voz 10 07:30 menos mal que tiene Axa hogar pum seguro contando lo que necesitas como el compromiso de urgencia en tres horas calcula el mejor precio para cine en a punto eso visita a nuestras oficinas consulta condiciones Enaitz apuntó

Voz 11 07:44 expresamos la edil esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo

Voz 12 07:51 la persona adecuada el momento oportuno el coche el coche que ya no piensa seguir esperando audita en el uno el treinta de julio ahora actuó Audi aún es curva que tanto por ciento sesenta euros al mes con todos los servicios incluidos oferta me renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 13 08:11 la responsabilidad social mejora la reputación de tu empresa y genera confianza entre tus clientes y proveedores ser socialmente responsable supone una ventaja competitiva y otorga un plus de excelencia ahora es el momento de destacar con la responsabilidad social como tú mejor socia Consejería de Educación y Empleo Junta de Extremadura

Voz 2 08:36 hola

Voz 14 08:36 me llamo Alba estoy lengua leña he estudiado Derecho y Ciencias Políticas y el titular de mi vida me da igual cuántas plazas convoque sólo necesito una para probar mi oposición

Voz 15 08:48 de tu vida porque es la mejor historia sigue siendo la tuya será Extremadura ochenta y cinco aniversario cuenta con la pase lo que pase

Voz 3 09:00 y finalizada ya paran los estudiantes la Prueba de Acceso a la Universidad que tenía lugar la pasada semana recordamos que en unos días va a comenzar el plazo de prescripción de matrículas en la universidad extremeña en el curso dos mil diecinueve dos mil veinte los créditos aprobados por asignaturas serán bonificados al curso siguiente en ello la Junta va invertir cinco millones de euros llegamos a las siete

Voz 4 09:30 dijo el rock and roll juveniles que no escapar debido aparcan a golpe de batería