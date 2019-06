Voz 1478

buenos días esta semana continuarán las reuniones de cara al quince de junio los candidatos de Ciudadanos a las alcaldías de Cáceres y Badajoz se van a reunir esta semana con miembros de la candidatura municipal del PSOE para abordar la formación de los gobiernos municipal les tras las elecciones lo anunciaba Ciudadanos en nota de prensa en la que también señala que los candidatos de Ciudadanos a las alcaldías de Cáceres Francisco Alcántara ido Badajoz Ignacio Grajera van a tener la primera toma de contacto con los candidatos del PSOE de ambos municipios unas reuniones que se producen después de que los candidatos de ciudadanos hayan mantenido encuentros con el Partido Popular durante esta última semana según ha explicado la formación que señala que se informará debidamente de los contactos con los candidatos socialistas el fin de semana cargado de música hay reivindicación con la fiesta de los Palomo se que se desarrollaba el sábado en dos escenarios al el escenario de la Alcazaba el de Puerta de palmas Cruz Roja atendía once personas todas ellas de carácter leve debido a varias peleas y agresiones producidas durante la tarde noche del sábado en Badajoz con motivo de la fiesta de los plomos entre estas asistencias Cruz Roja destacaba la agresión a un joven de diecisiete años en Puerta de Palma sufrió un traumatismo facial aunque recibía el alta en el propio lugar también se atendieron tres lesiones fracturas seis por traumatismos dieciocho intoxicaciones por consumo de alcohol dos por droga además de dos crisis de ansiedad veinte heridas accidental en total se produjeron noventa y dos asistencias el cuatro de ellas derivadas a centros hospitalarios entre estas eh destacan dos menores de doce y quince años atendidos por consumo de alcohol en el escenario de Puerta Palmas el dispositivo de Cruz Roja que eso compuesto por cuarenta y un voluntarios entre médicos enfermeros técnicos y personal de apoyo Ike se desarrollaba desde las cuatro y media de la tarde del sábado a las tres y media de la madrugada por cierto que el PSOE de Badajoz condenaba la pintada intolerante de uno de los murales de Palomo sí que celebra dicen sus repintado inmediato Ricardo cabezas espera que esta reacción intransigente sirva para incrementar el éxito de Palomo si valga para unir a la gente en una fiesta única porque Badajoz le guste o no a esa minoría minoría mínima es una ciudad amable y diversa tachaba de miserables y cobardes a quienes actúan así desde el PSOE animan en su buen hacer a la Fundación Triángulo a su equipo de producción artistas voluntarios de la fiesta para que no cese nunca en dar lo mejor de sí por la integración y la visibilidad Chavela Vargas fue muy grande y lo sigue siendo para como para que unos intolerantes en dice este comunicado en un acto totalmente improcedente intente tapar su imagen de feminista combativa el PSOE condena como decíamos la pintada apoya que se repite el mural en cuanto antes para que su imagen permanezca inalterable en las calles no sólo de este pasado fin de semana a las siete de la mañana cincuenta y tres minutos es lunes vamos con la previsión del tiempo para esta jornada